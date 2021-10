Expectativa internacional por el inicio del juicio a Gil Pereg

Todo está listo para el inicio del juicio por jurados más esperado de los últimos años en Mendoza. Gil Pereg será juzgado desde este lunes por el homicidio de su madre Pyrhia Saroussy y el de su tía Lily Pereg, ambas asesinadas en enero de 2019. El futuro del acusado se debate entre la posibilidad de recibir cadena perpetua y el sobreseimiento por inimputabilidad ¿Está loco? ¿Se hace? Esa y otras grandes preguntas empezarán a ser respondidas en las próximas horas, cuando ingrese por el pasillo del Polo Judicial la figura del célebre "hombre gato", con su tranco largo y sus maullidos.

Pasó mucha agua bajo el puente desde que en aquel tórrido verano un Pereg rapado se plantaba frente a las cámaras para reclamar por la aparición de sus familiares. Poco después, la investigación de la fiscal Claudia Ríos -que contó con la colaboración de la Policía y de los perros rastreadores del grupo ESCAM- llevó a los efectivos hasta los cadáveres de las víctimas, que estaban enterradas en el fondo del predio donde residía el hombre, dentro de una habitación a medio hacer y atravesadas en sus cabezas y genitales por hierros de construcción.

El imputado dice que hay un gato ancestral que se le aparece y le da consejos

Al detener a Pereg, hubo que pensar en el destino que tendrían las decenas de gatos con los que convivía en el extenso terreno que le servía de covacha por las noches. Y él comenzó a comportarse de manera extraña: pidió que lo enviaran al zoológico junto con sus felinos -le respondieron que no, claro- y relató que en su alma él se consideraba "un ser de cuatro patas" y no uno de dos. Hasta habló de un "gran gato", Badjus, que tiene 500 años y que le da consejos.

Pereg a poco de ser capturado. Hoy tiene el pelo más largo y se percibe cierto deterioro.

Algunos peritos, como Mariano Castex, creen que se trata de un enfermo psiquiátrico. Otros afirman que sabe perfectamente lo que hace y lo que presuntamente hizo. En el medio, la defensa del israelí insiste en su inimputabilidad, mientras desde la fiscalía de Homicidios no ocultan su fatiga ante la cantidad de estrategias dilatorias desde el inicio de la causa.

Ahora llegó la hora de las definiciones. Desde el 25 de octubre hasta el miércoles 3 de noviembre se concretarán las audiencias para dilucidar si Pereg -imputado por homicidio agravado por el vínculo en relación a su madre y homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego en el caso de su tía- es culpable o inocente.

La época en que el acusado llegó a la Argentina, cuando se hacía llamar "Floda Reltih", es decir Adolf Hitler al revés.

El proceso

Será una semana caliente: para los próximos días se anticipan jornadas de hasta 35 grados de calor. El dato resultaría trivial si no fuera porque hasta hace poco no había aire acondicionado en la sala donde se concretará el proceso. Y no hay confirmación de que eso se haya modificado. "Mamita. Dicen que este tipo no se baña mucho. No sé con qué nos vamos a encontrar cuando entre acá y estemos todos juntos", confesó a MDZ uno de los trabajadores que ultima detalles en el lugar.

La jueza técnica a cargo del debate será Laura Guajardo. Los fiscales Fernando Guzzo y Claudia Ríos, de la Unidad Fiscal de Homicidios, representarán al Ministerio Público y sostendrán la acusación. Claudia Vélez representará a la familia de una de las víctimas, que se ha constituido en calidad de querellante. Y la defensa técnica de Gilad Pereg será ejercida por Maximiliano Legrand.

Lo que se diga en el Polo Judicial será traducido simultáneamente al inglés, ya que hay medios de Israel y de Australia que han pedido cubrir las novedades. Algunas instancias serán transmitidas en directo por Youtube y otros asuntos podrán ser vistos por la prensa desde un área especial, aislada de la sala en la que estarán Pereg, la jueza, las partes y el jurado. Pereg tuvo una novia cuando vivía en la Zona Este de Mendoza.

La metamorfosis

Pereg llegó a la Argentina desde Israel hace más de una década. Él mismo contó alguna vez que recaló en Mendoza buscando a alguien que lo estafó en Buenos Aires. Primero se radicó en San Martín, donde puso un restaurante frente a la plaza departamental. Allí se relacionó con algunas personas y con una joven que terminó temiéndole y esquivando su presencia. Entretanto, fue registrando decenas de armas a su nombre.

Luego adquirió un terreno frente al cementerio de Guaymallén, donde mantenía medio muertos a decenas de felinos y a algunos perros que aparentemente sacrificaba. Los vecinos del barrio cuentan que durante las noches oían los alaridos de Pereg, a quien ya llamaban "el loco de los gatos".

Las mamás de la zona asustaban a sus hijos diciendo "portate bien o te lleva el grandote"

Este cronista tuvo oportunidad de entrevistar a algunos vecinos del distrito de Buena Nueva (Guaymallén) que le contaron que Pereg salía a "cazar" perros durante la noche. Una mujer relató incluso que lo vio tirar de un animal atado, arrastrándolo por el asfalto como una bolsa: ella asegura que avisó a las autoridades pero que en aquel momento no le prestaron mucha atención. Con sus gatos, poco antes de ser detenido.

Los años previos al crimen son nubosos. El acusado andaba por la calle con su estampa inconfundible, y las mamás de la zona asustaban a sus hijos diciendo "portate bien o te lleva el grandote". Marcos Coria no olvidará la vez en que lo vio entrar a la heladería en que trabajaba, al lado de la Plaza de San José. "Entró, me pidió un kilo de helado y después se lo morfó todo él solo. Una cucharada detrás de la otra".

Más allá de anécdotas y alucinaciones con gatos ancestrales, se vienen días decisivos en un caso que sacudió a la Argentina. Mañana se seleccionarán y sortearán los 12 jurados titulares y 4 suplentes (8 varones y 8 mujeres). Luego se dispondrá un cuarto intermedio hasta el día siguiente. El martes 26, Pereg ingresará por el largo pasillo que conduce a la sala 15 del Polo Judicial. Lo que vendrá después es un misterio total: sólo se sabe que para el 3 de noviembre están previstos los alegatos finales y la deliberación del tribunal.