Una pelea entre vendedores ambulantes terminó con un apuñalado

Un joven de 21 años fue asesinado de una puñalada en el cuello, aparentemente por un hombre de nacionalidad venezolana que fue detenido, y los investigadores intentan determinar si el crimen se produjo durante una pelea por los puestos de comida que funcionan los fines de semana en el parque San Martín de la provincia de Salta.



"El dolor es muy grande e inexplicable. Nunca pensé que mi hijo iba a morir de esta manera. Fue muy fuerte para mí. No se si lo voy a superar", declaró conmovida Virginia, la madre del joven fallecido, en diálogo con el medio local El Tribuno. El hecho se registró en la madrugada de ayer en el parque San Martín, en el centro urbano de la capital salteña.

"Había gente que pasaba pero nadie hacía nada..."

Fuentes judiciales informaron que la víctima, identificada como Alex Nahuel Vilte Martínez (21), fue hallada sin vida en el interior del parque luego de ser apuñalada con un arma blanca en el cuello. "Yo estaba junto a mi hijo cuando pasó esto. Mi hijo se fue hasta el cordón de la vereda, y vi que toda su ropa tenía sangre. Pedí ayuda desesperadamente, grité hasta quedarme afónica, nadie hizo nada. Había gente que pasaba pero nadie hacía nada. Nadie me socorrió, yo estaba desesperada", relató Virginia en la puerta de la sede del Club Atlético Peñarol, lugar donde se llevó a cabo el velatorio del joven.



Tras el hecho, la policía salteña comenzó con la búsqueda del principal sospechoso, un joven venezolano de 22 años de contextura delgada, tez morena y de 1,60 metros aproximadamente de altura y con un tatuaje en el antebrazo izquierdo. En horas de la tarde de ayer el acusado fue detenido por la Unidad de Investigaciones de Homicidios del Cuerpo de Investigadores Fiscales cuando caminaba sobre la Ruta Nacional 9 a la altura del expeaje Aunor. El joven fue identificado como Rafael Iujanik Falcón (22).

Mafias

La madre del joven fallecido, que es vendedora de comida rápida en el parque donde sucedieron los hechos, indicó que ella y su hija recibieron amenazas mientras trabajaban. "Todo comenzó tipo 9 y media de la noche. Yo estaba trabajando en el carro de panchos y hamburguesas y justo mi marido se ausentó porque fue a comprar una garrafa para seguir trabajando. Ahí un tipo me agarró y me dijo que yo era una rata y que me iba a hacer mierda todo", aseguró la mujer.



Además, relató que su hija fue agredida en la cara por otro feriante del parque y que eso provocó que Nahuel vaya a defenderla. "Cuando Nahuel va para agarrarlo al muchacho que le pegó a mi hija no vi la situación. Por lo que me dijeron no fue uno el que lo mató, sino que fueron tres", indicó Virginia.



El fiscal Leandro Flores, a cargo de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, explicó que la audiencia de imputación se concretará en las próximas horas, luego de que se le realice el control de legalidad correspondiente en el Juzgado de Garantías en turno, expresaron las fuentes. Se aguarda el resultado de la autopsia practicada al cuerpo de la víctima para establecer con precisión los motivos y la mecánica de su muerte.

En tanto, la Municipalidad de Salta decidió dar de baja todos los permisos para vender en el parque hasta que se aclare si existen organizaciones delictivas que presionan a los feriantes o negocian con ellos.