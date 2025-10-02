Si bien hace ya bastante tiempo se separaron, todos recuerdan el romance de Shakira y Antonio de la Rúa.

Shakira y Antonio de la Rúa se conocieron en el 2000 en Buenos Aires. En ese entonces, ella ya era una estrella consolidada en América Latina y él era un joven abogado e hijo del entonces del presidente argentino, Fernando de la Rúa. Si bien venían de mundos diferentes, la conexión fue inmediata.

Tres curiosidades sobre el noviazgo de Shakira y Antonio de la Rúa 1. Él dejó la política para apoyarla: Antonio de la Rúa dejó su camino en la política para dedicarse a manejar la carrera musical de Shakira. Actuó como su asesor personal y fue una figura clave en su estrategia de internacionalización, especialmente en el mercado angloparlante.

2. Una relación duradera, pero sin matrimonio: A pesar de estar juntos casi 11 años (del 2000 al 2010), nunca se casaron. Ella dijo en varias entrevistas que no necesitaban un papel para sentirse comprometidos. Su relación era muy estable públicamente, lo que sorprendió cuando anunciaron su ruptura.