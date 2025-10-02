Jardinería: los beneficios físicos y emocionales de tener plantas en el hogar

Las plantas no solamente decoran, sino que además aportan beneficios físicos y emocionales para las personas. De alguna manera transforman positivamente el cuerpo y los que saben de jardinería recomiendan tener varias en casa. Un rincón verde es un oasis de salud.

Solamente tener plantas y cuidarlas genera un impacto directo en el bienestar psicológico. Reducen el estrés y la ansiedad porque al cuidarlas disminuyen los niveles de cortisol, conocida como la hormona del estrés. Regar, podar y ver el crecimiento permite conectar con el presente y así se alivia la tensión mental.

Por otra parte, la jardinería permite fomentar la atención plena. Observar el ritmo lento de crecimiento de una planta enseña la paciencia y la gratitud. Además, las personas se ven obligadas a apreciar las cosas más simples de la vida.

Además, la presencia de las plantas logra armonizar los espacios del hogar, atraen las buenas vibras y mejoran la sensación que uno siente al entrar al hogar.

También las plantas tienen un impacto en la salud respiratoria de las personas y mejoran la calidad del descanso. Algunas especies actúan como filtros naturales. Hay plantas como el espatifilo, la sansevieria y el potus que eliminan las toxinas del interior mejorando la calidad del aire.

También hay plantas que mejoran la calidad del sueño logrando un descanso más profundo por eso se recomienda incorporar algunas especies aromáticas cerca de la cama como la lavanda y el jazmín, famosas por sus propiedades para relajar el sistema nervioso.