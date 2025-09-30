Qué canciones escribió Shakira para Antonio de la Rúa y Gerard Piqué

Shakira expresa tanto su amor, como su tristeza a través de sus canciones. Le dedicó melodías a sus ex parejas y en la nota te contamos algunas de ellas.

Algunas de sus canciones de esa etapa reflejan sentimientos profundos. Temas como Día de enero y Lo que más están llenas de nostalgia y revelan el proceso de enamoramiento y la dificultad de mantener una relación a largo plazo.

Con Gerard Piqué, que comenzó en 2010, Shakira escribió varios temas que celebraban su amor, especialmente en los primeros años. Me enamoré (2017) es una de ellas, donde la barranquillera expresa cómo se sintió al conocerlo y cómo él cambió su vida. Sin embargo, con el paso del tiempo, la relación comenzó a mostrar signos de desgaste. Esto Shakira lo transmitió en canciones como Te felicito y Monotonía, ambas lanzadas después de su separación en 2022.

Shakira Shakira

Qué otras canciones le dedicó Shakira a Gerard Piqué Tras la separación, Shakira continuó lanzando canciones con más mensajes claros hacia Piqué. La colaboración con Bizarrap, Shakira: BZRP Music Sessions #53 (2023), es una de las más populares y duras, donde la cantante lo critica sin piedad, haciendo referencia a la traición, la infidelidad y las diferencias sociales.