El Chavo del 8: el dato que pocos conocen sobre El Profesor Jirafales
Rubén Aguirre es quien interpretó al Profesor Jirafales en El Chavo del 8 y, en realidad, él iba a hacer otro personaje.
El Chavo del 8 conquistó el corazón de miles y miles de televidentes en todo el mundo. Sus personajes se instalaron en los hogares de toda América Latina y uno de los que cautivó a la audiencia fue El Profesor Jirafales. Aquí te contamos una curiosidad que pocos conocen sobre él.
A él se lo caracterizaba por su icónica frase ta ta ta. En entrevistas, él contó que tomó la frase de uno de sus maestros que la decía pero de una manera más pausada y entonada. Optó por cargarla de fuerza y energía y con un ritmo más rápido y alterado para retar a sus alumnos.
Pero, lo cierto es que Rubén Aguirre no iba a hacer este personaje. En una entrevista, él recordó que en el origen del programa solo participaban el Chavo, don Ramón y el profesor Jirafales. En ese entonces no se incorporaban personajes que terminaron por darle forma y éxito como Quico y la Chilindrina.
En esos primeros episodios, que eran números cómicos dentro del programa Chespirito que se transmitía a principios de los años 70 por el Canal 8, El profesor Jirafales era el papá del Chavo.
Cuándo falleció El Profesor Jirafales de El Chavo del 8
Ruben Aguirre falleció el 17 de junio de 2016, a los 82 años de edad, en Puerto Vallarta, Jalisco. Hacía ya un tiempo que estaba atravesando diversos problemas de salud derivados de complicaciones por diabetes, además de las secuelas de un accidente automovilístico que tuvo en 2007.