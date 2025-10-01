El Chavo del 8: el dato que pocos conocen sobre El Profesor Jirafales

Rubén Aguirre es quien interpretó al Profesor Jirafales en El Chavo del 8 y, en realidad, él iba a hacer otro personaje.

El Chavo del 8 conquistó el corazón de miles y miles de televidentes en todo el mundo. Sus personajes se instalaron en los hogares de toda América Latina y uno de los que cautivó a la audiencia fue El Profesor Jirafales. Aquí te contamos una curiosidad que pocos conocen sobre él.

A él se lo caracterizaba por su icónica frase ta ta ta. En entrevistas, él contó que tomó la frase de uno de sus maestros que la decía pero de una manera más pausada y entonada. Optó por cargarla de fuerza y energía y con un ritmo más rápido y alterado para retar a sus alumnos.

Pero, lo cierto es que Rubén Aguirre no iba a hacer este personaje. En una entrevista, él recordó que en el origen del programa solo participaban el Chavo, don Ramón y el profesor Jirafales. En ese entonces no se incorporaban personajes que terminaron por darle forma y éxito como Quico y la Chilindrina.

En esos primeros episodios, que eran números cómicos dentro del programa Chespirito que se transmitía a principios de los años 70 por el Canal 8, El profesor Jirafales era el papá del Chavo.