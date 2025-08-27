Teatro: cuál es la experiencia inmersiva sin precedentes que llega a la Argentina

El 19 de septiembre estrena una experiencia inmersiva sin precedentes que transforma una aclamada obra de teatro musical de Broadway.

Una propuesta innovadora y disruptiva llega pronto a la Argentina. Una experiencia inmersiva sin precedentes que, ya antes de su estreno, tiene agotadas sus diez primeras funciones. Es Next To Normal Immersive, que transforma a la aclamada obra de teatro musical de Broadway (revolucionaria por su valiente y original abordaje sobre salud mental).

Este espectáculo, que se estrenó mundialmente en Barcelona, promete revolucionar la forma en que el público vive el teatro, desdibujando las fronteras entre actores y espectadores. Se estrena el 19 de septiembre en el CAI (Centro Audiovisual Inmersivo) en Jorge Newbery 3039 del barrio de Colegiales (Buenos Aires). Es un lugar diseñado especialmente para potenciar esta vivencia única.

Una experiencia inmersiva única No es sólo una obra de teatro; es un formato inédito donde los personajes y el público conviven en el mismo espacio durante toda la función. La obra se presenta en su idioma original con subtítulos en español, permitiendo una inmersión profunda en la trama y los personajes.

La experiencia es posible gracias a una tecnología de vanguardia que incluye proyecciones 360 grados en paredes y piso y un sonido envolvente, eliminando la necesidad de escenografía tradicional. Esta combinación de artes escénicas y digitales sumerge a la audiencia en la historia, permitiéndoles experimentar cada emoción y pensamiento de los personajes de una manera visceral.

Copia de IMG_7325 Teatro: la experiencia inmersiva que llega a la Argentina El elenco está encabezado por figuras de renombre de Broadway como Alice Ripley, Robert Spencer y con una participación virtual especial de Adam Pascal. A ellos se suman tres jóvenes promesas argentinas: Ema Gimenez Zapiola, Alex Munton y Valentín Zanineli.