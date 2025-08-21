El Teatro Independencia celebra 100 años y un reconocido conductor vuelve a las tablas para celebrarlo

Corría el año 1922 en Mendoza, y se cumplía la gobernación de Carlos Washington Lencinas . Durante esa gestión se envió a la Legislatura un proyecto de ley sobre la construcción de un teatro, hotel y casino anexo en la calle Chile. En la manzana en donde se proponía este cambio había funcionado la vieja cárcel, y en ese tiempo estaba ocupada por el Cuartel General de Bomberos.

Esa propuesta tuvo sus frutos: una manzana con unidad de estilo arquitectónico, quizás una de las primeras construidas con ese criterio en Mendoza . El casino fue inaugurado el 15 de marzo de 1924, el Hotel Plaza el 4 de abril de 1925, y tanto el hotel como el teatro fueron realizados dentro de los cánones formales del academicismo francés.

El Teatro Independencia, la sala más elegante e importante de la provincia de Mendoza, cumple 100 años y desde la provincia se ha preparado una destacada agenda para celebrarlo. "Durante el año tendremos distintas capacitaciones destinadas a la formación. Por darte un ejemplo, hace poco se dictó un taller de lenguaje corporal a través del mimo y la pantomima dictado por Guillermo Troncoso", explicaron desde prensa del área de Cultura provincial.

Lo cierto es que Mendoza se prepara para vestirse de gala y abrir las puertas de un espectáculo que tiene una particularidad: significa la vuelta de Gabriel Canci, reconocido presentador y productor cultural de Mendoza, a las tablas. El próximo 22 de agosto a las 21.30 hs, el Teatro Independencia recibirá el estreno nacional de Gran Hotel Tango, una comedia musical argentina, y promete tener un montaje de nivel internacional que celebra la esencia de nuestras raíces y el espíritu de una época inolvidable.

Una escena de los ensayos de la obra que ensalzará nuevamente al tango en Mendoza.

Gabriel está en el centro de esta propuesta. Charlando con MDZ, Canci aseguró que su vínculo con el tango "quedó grabado desde mi infancia. Cuando yo era apenas un niño, formé parte de Grandes Valores del Tango, el mítico programa de televisión que marcó a varias generaciones. Hoy, vuelvo a ser productor y también actor protagonista, y se trata de un proyecto que combina un gran talento en su ensamble actoral, despliegue y emoción".

Gabriel Canci Blanco y Negro Gabriel Canci vuelve al teatro con Gran Hotel Tango.

Junto a Canci, la cantante y actriz Paya Martín, y un elenco de veinte artistas entre actores, cantantes y los bailarines de la compañía de tango Arte y Movimiento, dan vida a un universo que transporta al público a los años treinta. Gran Hotel Tango recrea un elegante hotel porteño donde conviven las figuras del jet set y el bajofondo de Buenos Aires. Es un espacio donde se cruzan pasiones, nostalgias y esperanzas, en una trama que se abre tanto a los conocedores del género como a quienes buscan dejarse sorprender por una historia intensa y cercana.

El relato se construye a través de encuentros, amores, humor y melancolía, con personajes que buscan reinventarse en aquella Buenos Aires. Todo bajo la batuta de un repertorio que no se limita al tango: la obra recorre los clásicos de la época dorada del género, pero también se enriquece con canciones de jazz, bolero y burlesque, ampliando los registros sonoros y acercando la puesta a públicos diversos.

IMG-20250806-WA0017 La ciudad de Mendoza recibe una producción de gran despliegue que combina tango, jazz, bolero y burlesque.

El despliegue visual también se convierte en protagonista, puesto a que tanto la escenografía como el vestuario y la iluminación fueron diseñados para crear una atmósfera elegante y pasional, donde cada detalle contribuye a la experiencia inmersiva. El espectador no solo asistirá a una obra de teatro musical, sino que se adentrará en un viaje en el tiempo que busca homenajear nuestra identidad cultural y la universalidad del tango como símbolo de Argentina en el mundo.

Con libro y dirección escénica de Germán Luque, la idea original y las coreografías de Claudia Contreras y Fabio Mercado, y la producción a cargo de Gabriel Canci, Gran Hotel Tango se presenta como una propuesta ambiciosa y cuidada. El espectáculo propone un recorrido emocional que conecta recuerdos, coraje y la fuerza de lo auténticamente nuestro.

MEITU_20250730_214757918 El espectáculo promete una experiencia inmersiva.

Toda la info sobre Gran Hotel Tango en el Teatro Independencia:

Las entradas ya están disponibles en www.EntradaWeb.com.ar, con una escala de valores que responde a las distintas ubicaciones en la sala: Paraíso $10.000, Tertulia $15.000, Platea Alta y Palcos Altos $20.000, Platea Baja y Palcos Bajos $30.000.

Ya lo sabés; la cita es el jueves 22 de agosto, a las 21:30 hs, en el Teatro Independencia. ¡No te lo pierdas!