Pablo Albella vuelve a Mendoza con Universo +30 y un show imperdible: "Esto es ser adulto"

Tras agotar entradas en Argentina y el extranjero con su primer unipersonal, el comediante e influencer Pablo Albella regresa a los escenarios con una nueva propuesta teatral. Su show , Universo +30 , que promete un viaje lleno de humor y nostalgia, llegará a nuestra provincia el domingo 17 de agosto, para presentarse en el icónico Teatro Plaza.

Bajo la dirección de Flor D’Agostino y con la producción de Giuliano Bacchi , el espectáculo se perfila como uno de los fenómenos teatrales del año. La propuesta de Albella va más allá del clásico stand up . El show combina observaciones filosas, storytelling y una interacción única con el público, creando un ambiente de complicidad y risas que se ha convertido en su sello personal.

Conocido por su cuenta de Instagram @holaestapablo, donde ya acumula más de un millón de seguidores, Albella se ha convertido en una voz que representa a toda una generación. Su capacidad para conectar con la audiencia a través de los miedos y las preguntas de la adultez lo han catapultado a los escenarios, donde ha sido aclamado por el público y la crítica. Esta vez, en la previa a su llegada a Mendoza , el influencer charló con MDZ Show y dio a conocer algunos detalles sobre el evento. A pesar del gran éxito de Hola +30, Pablo Albella ahora trae una propuesta completamente renovada.

Universo +30 llega después del éxito de Hola, +30. ¿Qué cambios o novedades trae esta nueva propuesta para quienes ya te vieron en tu primer unipersonal?

Universo +30 parte un poco de todos los aprendizajes que fui adquiriendo a través de la gira del año pasado de Hola Más 30 y es una obra como mucha más elaborada en muchos sentidos. Quizás Hola +30 era como más una especie de stand-up, esta vez sí hay una historia, hay un hilo conductor, hay más desarrollo de vestuario, hay pantallas, escenografía, hay interacción con las pantallas, hay personajes, es una obra como más evolucionada.

agenda cultural (1) El domingo todos al teatro Plaza. Prensa

Tenés más de un millón de seguidores en Instagram. ¿Qué tan distinto es hacer reír a través de un video que en vivo frente a una sala llena?

Y bueno, es todo un desafío porque en los videos uno tiene la posibilidad de grabar muchas veces lo mismo,de editarse. Editar es una gran parte de los videos; de hecho en el caso de muchos chistes, cuando pienso en los videos, ya los pienso en cómo los voy a editar para potenciarlos. Y eso no está en el teatro, el vivo es el vivo, pero a la vez siento que eso tiene de lindo, ¿no? Como que da otras posibilidades, esta plataforma del vivo, de poder jugar con otras cosas, con otras expresiones, con otra espontaneidad...

El espectáculo habla de la adultez y de esos cambios que muchas veces llegan sin darnos cuenta. ¿Cuál fue para vos el momento en que dijiste “listo, ya soy oficialmente adulto”?

Capaz el momento en el que me mudé solo, ¿no? Pero no siento que ese haya sido el momento de adultez, sino el momento en el que nos llegó nuestra primera deuda por olvidarnos de pagar de un impuesto porque esas cosas a veces se te pasan o cuando recién empezás a incursionar en esto de la independencia o del adultez. Ahí aprendimos a que las deudas y las imprudencias o los olvidos tenían un alto costo, así que creo que ese fue el momento en el cual dije, ah, bueno, esto es ser adulto, Es trabajar, es pagar, es ser responsable....