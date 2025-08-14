El premiado espectáculo que arrasó en España sale de gira por Argentina

"Come from away" es el espectáculo musical que en septiembre recorrerá los principales teatros del interior del país.

Una feliz noticia para los amantes del teatro musical: Come from away sale de gira por Argentina. Luego de una exitosa temporada en el Teatro Marquina (Madrid, España) y de llenar la sala durante cuatro años en el Teatro Maipo (Buenos Aires), el ovacionado espectáculo recorrerá los principales teatros del interior del país.

El espectáculo, dirigido por Carla Calabrese, recibió grandes elogios y fue galardonado con 7 premios Hugo, 2 premios Ace, 23 nominaciones a los premios Hugo al teatro musical, y 13 nominaciones a los premios Ace.

Cuenta una historia real que ocurrió en un lejano pueblo de Canadá cuando siete mil pasajeros, provenientes de todas partes del mundo, permanecieron varados durante cinco días por el Atentado a las Torres Gemelas, allá por septiembre de 2001. Es una obra teatral musical conmovedora que nos permite imaginar un mundo sin fronteras y celebrar lo mejor del espíritu humano. Inspira e ilumina lo mejor que podemos ser como seres humanos.

Carla Calabrese y el premiado y elogiado elenco de CFA (2) Come from away, el premiado espectáculo que sale de gira por el país El elenco está conformado por 15 artistas que bailan y cantan, acompañados por músicos en vivo. Ellos son Gabriela Bevacqua, Carla Calabrese, Fede Couts, Sebastián Holz, Lucila Gandolfo, Mela Lenoir, Fernando Margenet, Argentino Molinuevo, Edgardo Moreira, Silvina Nieto, Agustín Perez Costa, Silvana Tomé, Manu Victoria, Lali Vidal, Pato Witis, Fátima Seidenari, y los músicos: Santiago Rosso, Tomás Horestein, Santiago Molina, Maximiliano Cataldi, Natacha Tello, Juan Denari, Paula Solange Morales, Pablo Mengo y Luis Lattanzi.

Dentro del equipo está Sergio Albertoni como director de producción; Santiago Rosso como director musical; Sebastián Mazzoni como director vocal; Agustín Pérez Costa como director coreográfico; Tadeo Jones como director de arte y escenográfico; y Gonzalo Gonzalez como director de luces.