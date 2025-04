Tras el éxito de Come From Away, la comedia musical que llega al Teatro Maipo

Come From Away, una de las últimas producciones que realizó el Teatro Maipo, recibió grandes elogios en Buenos Aires. Ganó siete Premios Hugo, dos Premios Ace, 23 nominaciones a los Premios Hugo al teatro musical y 13 nominaciones a los Premios Ace. Además, en un hecho histórico sin precedentes, empresarios y productores de Broadway eligieron nuestra versión para que se represente en Europa con el mismo elenco y equipo de directores y creativos.

La dirección del espectáculo estuvo a cargo de Carla Calabrese y la producción de The Stage Company, responsables de éxitos teatrales como “El Curioso Incidente del Perro a Medianoche”, “Shrek, el Musical” y “Consentimiento”, entre otros.

Ahora, Calabrese, quien está al frente de la sala de calle Esmeralda, apuesta a una producción que nació en el off de Buenos Aires y que, de seguro, dará de qué hablar: Familia, sustantivo femenino. Es un espectáculo musical creado, escrito y dirigido por Lali Vidal y Fede Fedele.

Carla Calabrese (directora Teatro Maipo) junto a los creativos de la obra, Lali Vidal y Fede Fedele

Escrita en tono de comedia y con un lenguaje auténticamente porteño, la obra refleja con mucho humor e ironía la historia de una familia compuesta por diez mujeres muy singulares y divertidas de diversas edades y personalidades, que un 31 de diciembre se reúnen para festejar un nuevo año, logrando que el público se vea reflejado con cada una de ellas en cada escena de esta divertidísima comedia.

Familia, sustantivo femenino cuenta con un elenco de diez actrices y una banda en vivo de cuatro músicos, ofreciendo una experiencia teatral única donde la mujer se convierte en absoluta protagonista y donde tanto los hombres como las mujeres se sienten identificados.

En el elenco está Denise Cotton, Marcelo Albamonte, Laura Montini, Silvana Tomé, Estefania Alati, Florencia Róvere, Agustina Vera, Juana Cardozo, Camila Ballarini, Lula Andrada, Lu Hayes, Lucía Berraud, Agustin Konsol, Malvina Borges, Franco De Paoli y Milagros Blanco.

"Familia, sustantivo femenino" estrena el jueves 24 de abril en el Teatro Maipo

Detrás de escena, además de Lali Vidal y Fede Fedele, está Agustín Konsol en la composición de la música original, Silvina Tomé en la letra de las canciones, Eugenia Gil Rodríguez en la dirección vocal, Leandro Biera en los arreglos musicales, Giuliano Benedetti en la escenografía y Mari Torres en el diseño de vestuario.

¿Cuándo? Los días jueves a las 21 horas y los domingos a las 20 horas (a partir del 24 de abril). Las entradas se consiguen en la boletería del Teatro Maipo (Esmeralda 443, CABA) o en Plateanet.