La nueva propuesta para disfrutar del teatro sin moverte del sillón

¿Qué sumó este mes Teatrix, la plataforma de teatro online más grande de habla hispana? Aquí te lo contamos.

Teatrix es la plataforma de teatro online más grande de habla hispana. Dentro de su catálogo hay contenidos filmados en Full HD, y cuenta con más de 400 espectáculo teatrales completos y 600 contenidos audiovisuales. Fue fundada por Mirta Romay, hija del célebre productor teatral y televisivo Alejandro Romay.

Este mes, sumó un espectáculo que combina el humor con la reflexión y que es ideal para disfrutar sin moverte de la comodidad del sillón de casa. Es Frágil, el unipersonal de Sebastián Wainraich. Es un show unipersonal que cuestiona las situaciones fundamentales de la vida.

Portada800x450 Sebastián Wainraich en Teatrix, la plataforma de teatro online más grande del habla hispana ¿De qué trata el nuevo espectáculo teatral que sumó Teatrix? Frágil cuenta con la dirección de Florencia D’Agostino y con el estilo ácido, honesto, y siempre cercano, de Sebastián Wainraich. En escena convive un hincha de fútbol fanático, un anciano, una mujer sin filtros y hasta un rabino: alter egos que le permiten al actor recorrer temas cruciales como la pareja, la religión, el paso del tiempo, la paternidad y el fútbol, todo atravesado por un humor agudo y certero.