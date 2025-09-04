Receta de muffins de aceitunas y queso: perfectos para picadas y brunch

La receta de muffins de aceitunas y queso es un clásico moderno de la cocina salada que combina la suavidad de la masa esponjosa con el sabor intenso de las aceitunas y el queso . Prepararlos en casa no requiere técnicas complicadas, solo atención a los detalles para que queden perfectos: dorados por fuera, tiernos y llenos de sabor por dentro.

Son ideales para desayunos, meriendas, brunches o incluso para acompañar ensaladas y sopas . Además, son muy versátiles, ya que puedes modificar los ingredientes según tus preferencias, agregando hierbas frescas , distintos tipos de queso o combinando aceitunas verdes y negras para un resultado aún más aromático.

Los muffins de aceitunas y queso tienen la ventaja de ser prácticos, ya que puedes prepararlos con anticipación y conservarlos en un recipiente hermético durante varios días, o incluso congelarlos para disfrutarlos más tarde. Su textura ligera y su sabor salado los convierten en un snack perfecto para cualquier momento del día. Otro punto interesante es que permite creatividad: puedes incorporar especias como romero , tomillo o pimienta para potenciar el sabor, o añadir un toque de ajo en polvo para un aroma irresistible . Así, cada tanda puede ser ligeramente diferente, adaptándose a tus gustos y a los de tu familia.

Aprenderás a preparar muffins de aceitunas y queso desde cero, siguiendo pasos sencillos y claros que te permitirán obtener un resultado profesional sin necesidad de experiencia previa. La clave está en mezclar bien los ingredientes secos y húmedos por separado, añadir las aceitunas y el queso con cuidado para que queden distribuidos de manera uniforme, y hornear a la temperatura correcta para lograr un dorado perfecto.

La receta de muffins de aceitunas y queso se puede preparar en menos de 40 minutos, perfecta para meriendas rápidas.

Los muffins no solo pueden ser dulces, estos con aceitunas y queso te encantarán.

Ingredientes

Harina de trigo 250 g, polvo de hornear 1 cucharadita, sal ½ cucharadita, pimienta negra ¼ cucharadita, huevo 2 unidades, leche 120 ml, aceite de oliva 60 ml, queso rallado (tipo cheddar o gouda) 100 g, aceitunas verdes o negras sin hueso 80 g, hierbas frescas (opcional) 1 cucharada, mantequilla para engrasar moldes c/n.

Paso a paso para que prepares muffins de aceitunas y queso

Precalienta el horno a 180 °C. Engrasa un molde para muffins con mantequilla o utiliza capacillos de papel para facilitar el desmolde. En un bol grande, combina la harina, el polvo de hornear, la sal y la pimienta negra. Mezcla bien para que el polvo de hornear se distribuya uniformemente. En otro recipiente, bate los huevos con la leche y el aceite de oliva hasta obtener una mezcla homogénea. Este paso garantiza que la masa quede esponjosa. Agrega la mezcla líquida a los ingredientes secos y mezcla con una espátula hasta que estén integrados. Evita batir demasiado para no endurecer la masa. Añade el queso rallado y las aceitunas picadas, mezclando suavemente para que se distribuyan de manera uniforme sin romper demasiado la masa. Si deseas, incorpora hierbas frescas picadas en este momento. Distribuye la masa en los moldes, llenándolos hasta aproximadamente ¾ de su capacidad para permitir que los muffins crezcan sin desbordarse. Coloca los moldes en el horno precalentado y hornea durante 20-25 minutos, o hasta que al insertar un palillo en el centro, este salga limpio y la superficie esté dorada. Saca los muffins del horno y deja enfriar en el molde durante 5 minutos antes de desmoldar. Esto evita que se rompan.

Una excelente opción para realzar tus meriendas. Preparar la receta de muffins de aceitunas y queso en casa es una forma de personalizar los sabores y sorprender a invitados. Shutterstock

De la cocina a tu mesa

Disfruta los muffins tibios para resaltar el sabor del queso fundido y las aceitunas aromáticas. Son ideales solos, con mantequilla o acompañando ensaladas y sopas.

Los muffins de aceitunas y queso es un ejemplo perfecto de cómo un snack salado puede ser delicioso, práctico y versátil. La combinación de masa esponjosa con el sabor intenso del queso y las aceitunas crea un equilibrio que conquista a cualquier paladar. Puedes cambiar tipos de queso, agregar hierbas o ajustar las aceitunas según tus preferencias. Además, su preparación es sencilla y rápida, permitiendo un resultado profesional sin complicaciones. Perfectos para desayunos, meriendas, brunch o para acompañar platos principales, estos muffins son una opción nutritiva y deliciosa que siempre sorprende. ¡Y a disfrutar!