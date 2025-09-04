Receta de muffins de aceitunas y queso: perfectos para picadas y brunch
¿Buscas algo distinto? prueba la receta de muffins de aceitunas y queso: suaves, rápidos y llenos de sabor mediterráneo.
La receta de muffins de aceitunas y queso es un clásico moderno de la cocina salada que combina la suavidad de la masa esponjosa con el sabor intenso de las aceitunas y el queso. Prepararlos en casa no requiere técnicas complicadas, solo atención a los detalles para que queden perfectos: dorados por fuera, tiernos y llenos de sabor por dentro.
Son ideales para desayunos, meriendas, brunches o incluso para acompañar ensaladas y sopas. Además, son muy versátiles, ya que puedes modificar los ingredientes según tus preferencias, agregando hierbas frescas, distintos tipos de queso o combinando aceitunas verdes y negras para un resultado aún más aromático.
Los muffins de aceitunas y queso tienen la ventaja de ser prácticos, ya que puedes prepararlos con anticipación y conservarlos en un recipiente hermético durante varios días, o incluso congelarlos para disfrutarlos más tarde. Su textura ligera y su sabor salado los convierten en un snack perfecto para cualquier momento del día. Otro punto interesante es que permite creatividad: puedes incorporar especias como romero, tomillo o pimienta para potenciar el sabor, o añadir un toque de ajo en polvo para un aroma irresistible. Así, cada tanda puede ser ligeramente diferente, adaptándose a tus gustos y a los de tu familia.
Aprenderás a preparar muffins de aceitunas y queso desde cero, siguiendo pasos sencillos y claros que te permitirán obtener un resultado profesional sin necesidad de experiencia previa. La clave está en mezclar bien los ingredientes secos y húmedos por separado, añadir las aceitunas y el queso con cuidado para que queden distribuidos de manera uniforme, y hornear a la temperatura correcta para lograr un dorado perfecto.
Ingredientes
Harina de trigo 250 g, polvo de hornear 1 cucharadita, sal ½ cucharadita, pimienta negra ¼ cucharadita, huevo 2 unidades, leche 120 ml, aceite de oliva 60 ml, queso rallado (tipo cheddar o gouda) 100 g, aceitunas verdes o negras sin hueso 80 g, hierbas frescas (opcional) 1 cucharada, mantequilla para engrasar moldes c/n.
Paso a paso para que prepares muffins de aceitunas y queso
- Precalienta el horno a 180 °C. Engrasa un molde para muffins con mantequilla o utiliza capacillos de papel para facilitar el desmolde.
- En un bol grande, combina la harina, el polvo de hornear, la sal y la pimienta negra. Mezcla bien para que el polvo de hornear se distribuya uniformemente.
- En otro recipiente, bate los huevos con la leche y el aceite de oliva hasta obtener una mezcla homogénea. Este paso garantiza que la masa quede esponjosa.
- Agrega la mezcla líquida a los ingredientes secos y mezcla con una espátula hasta que estén integrados. Evita batir demasiado para no endurecer la masa.
- Añade el queso rallado y las aceitunas picadas, mezclando suavemente para que se distribuyan de manera uniforme sin romper demasiado la masa. Si deseas, incorpora hierbas frescas picadas en este momento.
- Distribuye la masa en los moldes, llenándolos hasta aproximadamente ¾ de su capacidad para permitir que los muffins crezcan sin desbordarse.
- Coloca los moldes en el horno precalentado y hornea durante 20-25 minutos, o hasta que al insertar un palillo en el centro, este salga limpio y la superficie esté dorada.
- Saca los muffins del horno y deja enfriar en el molde durante 5 minutos antes de desmoldar. Esto evita que se rompan.
De la cocina a tu mesa
Disfruta los muffins tibios para resaltar el sabor del queso fundido y las aceitunas aromáticas. Son ideales solos, con mantequilla o acompañando ensaladas y sopas.
Los muffins de aceitunas y queso es un ejemplo perfecto de cómo un snack salado puede ser delicioso, práctico y versátil. La combinación de masa esponjosa con el sabor intenso del queso y las aceitunas crea un equilibrio que conquista a cualquier paladar. Puedes cambiar tipos de queso, agregar hierbas o ajustar las aceitunas según tus preferencias. Además, su preparación es sencilla y rápida, permitiendo un resultado profesional sin complicaciones. Perfectos para desayunos, meriendas, brunch o para acompañar platos principales, estos muffins son una opción nutritiva y deliciosa que siempre sorprende. ¡Y a disfrutar!