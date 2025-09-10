Qué se sabe sobre el documental que estrenará Florinda Meza

Florinda Meza, viuda de Roberto Gómez Bolaños, presentará "Atrévete a vivir". Aquí te contamos qué se conoce sobre la producción.

Al igual que Roberto Gómez Bolaños, que este año tuvo su propia biopic ( Chespirito: sin querer queriendo), Florinda Meza estrenará su documental: Atrévete a vivir. El productor es Javi Domz y es quien dio a conocer algunos detalles del novedoso proyecto.

"Es el primer documental con Inteligencia Artificial en Latinoamérica que cuenta con más de 100 fotos inéditas del álbum personal de archivo de Florinda, videos, fotos de su boda, de su matrimonio", reveló.

Y añadió: "Van a ver a don Roberto de nuevo en la pantalla”. Esto será posible porque Roberto Gómez Bolaños aparecerá no solo en fotografías, sino también en recreaciones elaboradas con IA.

"Chespirito" conquistó a Florinda Meza de una manera muy romántica. Foto: ARCHIVO Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños