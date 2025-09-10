Qué se sabe sobre el documental que estrenará Florinda Meza
Florinda Meza, viuda de Roberto Gómez Bolaños, presentará "Atrévete a vivir". Aquí te contamos qué se conoce sobre la producción.
Al igual que Roberto Gómez Bolaños, que este año tuvo su propia biopic ( Chespirito: sin querer queriendo), Florinda Meza estrenará su documental: Atrévete a vivir. El productor es Javi Domz y es quien dio a conocer algunos detalles del novedoso proyecto.
"Es el primer documental con Inteligencia Artificial en Latinoamérica que cuenta con más de 100 fotos inéditas del álbum personal de archivo de Florinda, videos, fotos de su boda, de su matrimonio", reveló.
Y añadió: "Van a ver a don Roberto de nuevo en la pantalla”. Esto será posible porque Roberto Gómez Bolaños aparecerá no solo en fotografías, sino también en recreaciones elaboradas con IA.
¿El documental de Florinda Meza es una respuesta a la biopic de Roberto Gómez Bolaños?
“No es una respuesta a la bioserie porque esto va más a los orígenes de Florinda, la van a ver desde niña, cómo fue maltratada con su familia, cómo llega a la televisión, cómo conoce a Roberto Gómez Bolaños, cómo viven su romance y cómo vive su duelo”, respondió el productor.