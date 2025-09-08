Tres curiosidades que quizás desconocías sobre El Chavo del 8
Chespirito es quien además de crear El Chavo del 8 se puso en la piel del protagonista de este divertido programa.
Si bien los verdaderos fanáticos de El Chavo del 8, el programa cómico mexicano creado por Roberto Gómez Bolaños (Chespirito), saben mucho sobre el show, puede ser que algunos detalles se les hayan pasado. Es por eso que aquí les dejamos tres curiosidades que, quizás, desconocían.
- El "8" no era por la vecindad: aunque muchos creen que el número "8" se refiere al número de la vecindad donde vive El Chavo, en realidad hace referencia al canal 8 de televisión en México (Canal 8 de Televisión Independiente de México), donde se transmitió originalmente el programa. Cuando el programa pasó a Televisa, el nombre se mantuvo por costumbre.
- El programa comenzó como un sketch corto: El Chavo del 8 no empezó como una serie completa, sino como un sketch dentro del programa Chespirito, donde el actor presentaba distintos personajes. El personaje del Chavo tuvo tanto éxito que le dieron su propio show en 1973.
Te Podría Interesar
- La Chilindrina fue el único personaje original no cedido a Televisa: María Antonieta de las Nieves, actriz que le dio vida a la pequeña traviesa, ganó en los tribunales los derechos del personaje. A diferencia de los demás personajes (cuyos derechos quedaron en manos de Televisa y de Roberto Gómez Bolaños), ella pudo seguir interpretando legalmente el papel por años, incluso fuera del programa original y en otras producciones.
Dónde se puede ver hoy El Chavo del 8
En Netflix hay más de 200 capítulos disponibles del programa creado por Roberto Gómez Bolaños. Están divididos en siete temporadas que van desde 1973 a 1980.