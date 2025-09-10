Por cuánto perdió la pelea por el rating La CQ: nuevo ingreso
Canal 5 transmite esta secuela de la exitosa tira de comedia producida por Televisa y Cartoon Network LA. Aquí te contamos lo que ocurrió con el rating.
Todos los canales buscan salir primeros en la dura pelea por el rating. Es por eso que Canal 5 transmite La CQ: nuevo ingreso, una secuela de la exitosa tira La CQ. La tira original es una comedia mexicana producida por Grupo Televisa y Cartoon Network Latinoamérica.
La historia se centra en un grupo de estudiantes de la secundaria Constantino Quijano, más conocida como La CQ. Está basada en una idea original de Pedro Ortiz de Pinedo y se realizaron cuatro temporadas.
Te Podría Interesar
En el reparto está: Tania Nick Chávez, Nico Pindas Sandoval, Mayte Fernández, Nico Nicstar Villagrana, Sammy Schoulund, Leo Pérez Torres y Chema Nieto, entre otros talentos.
En la vereda de enfrente, Las Estrellas apuesta a Regalo de amor. Es una telenovela mexicana producida por Silvia Cano y está basada en la serie turca creada por Emre Kabakusak, Bir Küçük Gün (2022).
Es la historia de Isabella, una mujer que sueña con ser madre, y Eugenio, un hombre que, tras un divorcio, se cierra al amor. Ambos se encuentran y se enamoran, pero sus vidas dan un giro inesperado cuando aparece una niña que los une y los enfrenta a nuevos desafíos y decisiones importantes.
¿Qué ocurrió en la dura pelea por el rating?
El viernes 5 de septiembre, según HR Media, Las Estrellas ganó la pelea por el rating. Regalo de amor alcanzó a 1,42 millones de televidentes; mientras que La CQ, en Canal 5, llegó a 207 mil espectadores.