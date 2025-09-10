Por cuánto perdió la pelea por el rating La CQ: nuevo ingreso

Todos los canales buscan salir primeros en la dura pelea por el rating . Es por eso que Canal 5 transmite La CQ: nuevo ingreso , una secuela de la exitosa tira La CQ. La tira original es una comedia mexicana producida por Grupo Televisa y Cartoon Network Latinoamérica.

La historia se centra en un grupo de estudiantes de la secundaria Constantino Quijano, más conocida como La CQ . Está basada en una idea original de Pedro Ortiz de Pinedo y se realizaron cuatro temporadas.

En la vereda de enfrente, Las Estrellas apuesta a Regalo de amor . Es una telenovela mexicana producida por Silvia Cano y está basada en la serie turca creada por Emre Kabakusak, Bir Küçük Gün (2022).

Es la historia de Isabella, una mujer que sueña con ser madre, y Eugenio, un hombre que, tras un divorcio, se cierra al amor. Ambos se encuentran y se enamoran, pero sus vidas dan un giro inesperado cuando aparece una niña que los une y los enfrenta a nuevos desafíos y decisiones importantes.

El viernes 5 de septiembre, según HR Media, Las Estrellas ganó la pelea por el rating. Regalo de amor alcanzó a 1,42 millones de televidentes; mientras que La CQ, en Canal 5, llegó a 207 mil espectadores.