A qué hora se puede ver hoy en Argentina Chespirito: sin querer queriendo

Después de una semana de espera, hoy los fanáticos de Roberto Gómez Bolaños podrán ver la cuarta entrega de Chespirito : sin querer queriendo en Max . Pero, ¿a qué hora será? No en todos los países será al mismo horario. En Argentina, por ejemplo, estará disponible a la 1 pm.

Esto mismo será para Paraguay y Uruguay. En cambio, en México el episodio se puede ver desde las 10 am (hora central). En América Central, también a las 10 am; en Colombia, Ecuador y Perú, a las 11 am; y en Estados Unidos (hora del Este), a las 12 pm.