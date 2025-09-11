Mezclar bicarbonato de sodio y limón: por qué deberías hacerlo y para qué sirve

La mezcla de bicarbonato de sodio y jugo de limón se convirtió en uno de los trucos caseros más usados para limpiar sin químicos. Es fácil de preparar, económica y sirve para desengrasar, eliminar olores y devolver el brillo a superficies que parecen perdidas.

La reacción entre el ácido cítrico del limón y el bicarbonato genera una efervescencia que potencia la limpieza. Se puede usar como pasta abrasiva o como líquido multiuso, según el tipo de superficie. Además de limpiar , deja un aroma fresco y natural, ideal para quienes buscan alternativas sin productos industriales.

Bicarbonato de sodio y limón: la mezcla casera que limpia, desinfecta y ahorra sin usar productos químicos. Foto: Shutterstock

Esta mezcla casera tiene múltiples usos en el hogar:

También puede aplicarse en baños, cocinas, electrodomésticos y objetos de uso diario. Es segura, no tóxica y apta para hogares con niños o mascotas.

¿Cómo se prepara?

Exprimir el jugo de medio limón

Agregar dos cucharadas de bicarbonato de sodio

Mezclar hasta formar una pasta espumosa

Para una versión líquida, sumar medio vaso de agua

Se aplica con esponja o paño, se deja actuar unos minutos y se enjuaga. No se recomienda en mármol ni superficies muy porosas, ya que puede dañarlas.