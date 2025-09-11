Cuánto vale el unicornio de Inteligencia Artificial Anthropic

El unicornio de Inteligencia Artificial Anthropic acaba de alcanzar valoración de 183 000 millones de dólares. Casi un mes después del lanzamiento de GPT-5 por parte de OpenAI, la plataforma rival Anthropic obtuvo miles de millones de dólares en nueva financiación.

Amazon es un importante inversor en Anthropic y ha integrado el chatbot de la empresa, Claude, en su plataforma de computación en la nube.

El crecimiento exponencial de Claude señala fuertes vientos de cola para una adopción más amplia de la infraestructura en la nube de Amazon.

Las plataformas rivales han tomado medidas audaces. Perplexity , por ejemplo, atrajo los titulares con una oferta no solicitada de 34.500 millones de dólares por Google Chrome de Alphabet , mientras que Anthropic (respaldada tanto por Alphabet como por Amazon ( AMZN 1,04% ) ) cerró una ronda de financiación Serie F de 13.000 millones de dólares que impulsó su valuación a una asombrosa cifra de 183.000 millones de dólares.

Desde el lanzamiento de su chatbot de IA , Claude, en marzo de 2023, Anthropic ha experimentado un crecimiento explosivo. Los ingresos proyectados de la compañía aumentaron de 1000 millones de dólares, a principios de este año, a 5000 millones de dólares a finales de agosto.

Si bien estas ganancias son una clara victoria para las empresas de capital de riesgo que respaldaron a Anthropic desde el principio, la trayectoria de la compañía tiene un peso estratégico aún mayor para Amazon.

Amazon y Anthropic

Cómo Amazon está integrando Anthropic en su ecosistema de inteligencia artificial (IA) más amplio. Y qué podría significar esta alianza cada vez más profunda para los inversores.

Más allá de su dominio del comercio electrónico, el mayor negocio de Amazon es su división de computación en la nube: Amazon Web Services (AWS).

Al igual que la integración de ChatGPT por parte de Microsoft en su plataforma Azure, Amazon está posicionando Claude de Anthropic como una oferta destacada dentro de AWS. A través de su servicio Bedrock , los clientes de AWS pueden acceder a diversos modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM), siendo Claude un elemento clave, para crear e implementar aplicaciones de IA generativa.

En efecto, Anthropic actúa como un diferenciador y un canal de distribución para AWS, ofreciendo a los clientes empresariales la flexibilidad de probar diferentes modelos, manteniéndolos dentro del ecosistema de Amazon. Esto amplía la propuesta de valor de AWS, ya que ayuda a crear fidelización en un panorama de computación en la nube extremadamente intenso.

Otro beneficio estratégico de la alianza de Amazon con Anthropic es la oportunidad de acelerar la adopción de sus chips de silicio personalizados, Trainium e Inferentia. Estos chips se diseñaron específicamente para reducir la dependencia de las GPU de Nvidia y disminuir el coste de las cargas de trabajo de IA, tanto de entrenamiento como de inferencia.

IA Amazon

Para los inversores, la pregunta clave es cómo Anthropic se traduce en un impacto financiero tangible para Amazon, que no ha dudado en invertir cantidades sin precedentes en inversiones de capital (capex) relacionadas con la IA en los últimos años. Si bien esta aceleración del gasto ha afectado temporalmente el flujo de caja libre, estas inversiones forman parte de una estrategia deliberada a largo plazo, más que de una estrategia a corto plazo.

Las alianzas de esta magnitud rara vez producen resultados inmediatos. Trabajar con Anthropic no se trata de lograr logros graduales, sino de sentar las bases para resultados transformadores.

Inteligencia Artificial

En la práctica, Anthropic mejora la capacidad de AWS para asegurar contratos empresariales a largo plazo, lo que refuerza la posición de Amazon como pilar indispensable de la infraestructura de IA. Una vez integrado, los costes de cambio para los clientes que consideran modelos alternativos o proveedores de nube rivales como Microsoft Azure o Google Cloud Platform (GCP) se vuelven prohibitivamente altos.

Con el tiempo, esta dinámica debería permitir a Amazon captar una mayor cuota de mercado de las cargas de trabajo de IA y generar comisiones recurrentes duraderas y de alto margen.

A medida que la rentabilidad aumenta junto con el crecimiento de los ingresos, Amazon está bien posicionada para experimentar una importante expansión de su valoración en relación con sus competidores, lo que convierte a la acción en una atractiva oportunidad de compra y retención para los inversores a largo plazo en este momento.