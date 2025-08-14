Las tres plantas para cultivar en agosto en el jardín y tener flores en septiembre

Agosto es un excelente mes para preparar el jardín e iniciar la primavera con todos los colores y aromas posibles.

La primavera se encuentra cada vez más cerca y los amantes de la jardinería ya pueden comenzar a pensar qué plantas tener en el jardín para llenar la próxima estación de flores, colores y aromas nuevos. Por eso, hemos seleccionado tres de las mejores opciones para disfrutar rápidamente de su belleza en casa.

Dama de noche (Cestrum nocturnum) Aunque siempre queramos mantener las flores preciosas durante el día, también podemos cultivar una de las plantas más hermosas y aromáticas cuando aparece la luna. La Cestrum nocturnum, mejor conocida como la dama de noche, nos brindará flores desde la primavera hasta el verano. Su característica principal es que se abre únicamente durante la noche, desprendiendo un aroma intenso y agradable. Entre sus beneficios se encuentran su crecimiento rápido y sus cuidados sencillos, lo que la convierte en una excelente opción para quienes quieren ver resultados sin demasiada complicación.

Clavel: un clásico de la primavera El clavel es una de las flores más apreciadas por su aroma suave y delicado. Su presencia en el jardín aporta un toque de elegancia y color que no pasa desapercibido. Aunque podemos plantar esta flor en agosto, es importante protegerla de las heladas tardías, ya que no resiste temperaturas extremadamente frías. El clavel necesita abundante luz solar para desarrollarse correctamente y su mantenimiento es sencillo, ideal para quienes buscan una flor clásica que embellezca cualquier espacio.

Cosmos El cosmos es otra flor que no debe faltar en la primavera. Puede alcanzar entre un metro y metro y medio de altura, convirtiéndose en un punto de interés visual en cualquier jardín. Al plantar cosmos en agosto, es recomendable protegerlas durante los días más fríos, ya sea manteniéndolas dentro de casa o cubriéndolas con plástico para resguardar las heladas. Al igual que el clavel, el cosmos requiere buena exposición al sol y tierra fértil para desarrollarse plenamente.