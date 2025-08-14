Jardinería: el remedio casero que puede mejorar la vida de tus plantas

Los que hacen jardinería conocen una especia que es un fungicida excelente para las plantas. Además, es natural.

Los que se dedican a la jardinería conocen los mejores trucos caseros para mantener sanas a las plantas y vibrantes todo el año. Con solo una especia se pueden obtener muchos beneficios en el jardín en forma económica y casera.

Jardinería: el uso de la canela La canela tiene un aroma exquisito para las personas, pero lo bueno es que es repugnante para muchas plagas por sus propiedades antibacterianas. Es ideal para curar heridas y fortalecer las plantas.

En este caso es un producto que no tiene químicos y que es amigable con el medio ambiente. Además, otro beneficio es que es inofensiva para las mascotas en pequeñas cantidades y se puede usar de distintas formas en el jardín.

Cuando el suelo o las plantas estén afectados por el moho se puede usar la canela en el jardín. Es un gran fungicida. Para eso se añade una cucharada de la especia en polvo en cinco litros de agua tibia y se mezcla. Se deja reposar unas horas y se usa con regadera.