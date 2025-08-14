Jardinería: el truco infalible para crear un fertilizante casero que hará florecer tus plantas

En el mundo de la jardinería hay muchas alternativas naturales para ayudar a las plantas a estar radiantes.

La jardinería parece una tarea sencilla, pero a veces no lo es. Es importante tener conocimientos sobre las plantas para poder ayudarlas a crecer radiantes y saludables. Es posible preparar un fertilizante casero con ingredientes naturales en pasos muy sencillos.

Jardinería: el mejor fertilizante Para preparar este abono orgánico solo se necesita tener algunas cáscaras de plátano y la borra del café. Ambos aportan potasio, fósforo y magnesio lo que hará que las plantas florezcan con más rapidez.

Para eso se cortan en trozos pequeños las cáscaras y se añade medio litro de agua. Después se agregan cuatro cucharadas de borra de café y se pone a hervir la preparación al menos durante diez minutos. Una vez que está listo el fertilizante casero para las plantas hay que colarlo y pasarlo a un atomizador o a un frasco. Se recomienda aplicar un vaso de esta mezcla una vez cada veinte días en cada planta.

Otra preparación efectiva para el jardín es añadir vinagre a la cáscara de plátano. Este ingrediente permite acelerar la descomposición de la cáscara y hace que libere los nutrientes en menos tiempo. Además, permite reducir el pH del sueño beneficiando a especies que prefieren ambientes más ácidos.

En este caso se guardan las cáscaras de plátano en un recipiente limpio. Se cubren con vinagre blanco o de manzana hasta que queden sumergidas. Dejar la mezcla en reposo 48 horas y luego se añade la misma cantidad de agua para disolver. Luego estará lista para usar en el jardín.