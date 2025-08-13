Usar pimienta para combatir las plagas del jardín: por qué recomiendan aplicarlo al limonero

De forma sencilla y sin gastar dinero podemos proteger al limonero del jardín de plagas como cochinilla o pulgón.

El limonero es uno de los árboles frutales más queridos en el jardín, tanto por sus frutos como por la belleza que aporta al entorno. Sin embargo, es una de las plantas más propensas a sufrir plagas si no recibe los cuidados adecuados.

Aunque existen productos químicos, que podemos conseguir en viveros, para combatir enemigos comunes como cochinilla, gusano minador, pulgón o araña roja, también podemos recurrir a ingredientes caseros para proteger el limonero y otras plantas afectadas por estos insectos.

Los pulgones y cochinillas son plagas comúnes en limoneros Foto: SHUTERSTOCK Cómo usar pimienta para eliminar plagas Muchos expertos en jardinería recomiendan preparar una mezcla a base de pimienta para controlar ciertas plagas. Su efectividad se debe a un compuesto activo llamado capsaicina, que actúa como irritante para insectos, caracoles y otras pestes.

Para aplicarla en el limonero, primero hay que hervir durante media hora una cucharada de pimienta en un litro de agua. Luego, una vez que la mezcla se enfríe, se cuela y se coloca en una botella rociadora para pulverizar las partes afectadas de la planta.