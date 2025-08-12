Jardín: cuál es la mejor época para podar el rosal y mejorar su productividad
Este truco es fundamental para los amantes de las plantas que deseen una primavera llena de flores en el rosal del jardín.
Muchas veces solemos asociar la jardinería solo a épocas como la primavera. Sin embargo, para la poda de los rosales del jardín hay una estación que es incluso mejor y que recomiendan los expertos para mejorar su crecimiento.
Se trata del invierno. Aunque esta época pueda parecer dura para las plantas, a fines de la temporada es el momento ideal para podar el rosal y fortalecer su estructura. Además, una poda previa al inicio de la primavera estimula su productividad y favorece la aparición de flores más saludables.
Qué hacer antes de podar el rosal
En primer lugar, observá la planta y comenzá eliminando con cuidado las ramas secas o enfermas. De esta forma, el rosal no gastará energía en mantener partes dañadas y se podrá concentrar en los nuevos brotes. Los expertos aconsejan marcar con tiza las ramas que vas a cortar para no equivocarte.
Una vez lista la selección, usá una tijera de podar bien afilada y desinfectada, este paso es fundamental para evitar infecciones. Se debe regar el rosal antes de empezar ayuda a que el proceso sea menos agresivo. Realizá los cortes en las ramas con un ángulo de 45°.
Para mayor protección, aplicá pasta cicatrizante o canela en polvo sobre los cortes y así podrás reducir el riesgo de enfermedades. Por último, retirá los restos del suelo y volvé a regar la planta para favorecer su recuperación.