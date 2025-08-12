Jardín: el truco fácil para multiplicar tu orquídea mariposa en casa

Con un método simple y casero, la vara floral de tu orquídea puede convertirse en nuevas plantas listas para florecer.

Cuando las flores de tu orquídea mariposa caen, lo habitual es cortar la vara y tirarla. Pero ahí es donde muchos se pierden una oportunidad única: esa vara todavía puede darte nuevas plantas. Solo hay que saber cómo cuidarla y dejar que la naturaleza haga su magia.

No se necesita experiencia ni herramientas caras. Con unos pocos pasos y algo de paciencia, cualquier persona puede lograr que de un tallo usado nazcan brotes nuevos.

Mira cómo preparar la vara de orquídea para el cambio El método imperdible para las orquídeas El método imperdible para las orquídeas El primer paso es ubicar el primer nudo o “bultito” desde la base. Cortá la vara justo por encima. Después, dividila en tramos pequeños, asegurándote de que cada pedacito conserve uno de esos nudos. Para ayudar a que broten, quitá con cuidado la fina piel que recubre cada bultito. Luego, colocá los trozos en una solución con fungicida por media hora.

Usá dos recipientes plásticos descartables. En el primero poné piedritas de arcilla y un poquito de agua, solo lo justo para humedecer el fondo. Colocá encima los pedacitos de vara.

Con el segundo recipiente, cubrí todo. No olvides hacerle varios agujeros para que el aire circule. Así creás un ambiente húmedo, ideal para que empiecen a desarrollarse, pero con la ventilación necesaria para que no se dañen. En alrededor de 40 días, vas a ver cómo aparecen raíces blancas y pequeños brotes verdes.