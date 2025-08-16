Jardín: consejos para mantener el césped en agosto y que crezca fuerte en primavera

Con cuidados durante agosto, como riego, fertilización y prevención de hongos, es posible fortalecer el césped y garantizar un jardín saludable en primavera.

Agosto comienza a ser un mes clave para nuestro jardín, que va despertando tras los meses más fríos. Los colores y las hojas parecen volver a brillar, y por eso una preparación adecuada durante este mes puede marcar la diferencia en el crecimiento de las plantas, incluido el césped.

Durante este período, lo primero será revisar el estado del terreno y realizar tareas básicas como retirar hojas secas, ramas y restos de maleza. Esto permite que la luz y el aire lleguen a las raíces, evitando la proliferación de hongos y facilitando la absorción de nutrientes.

Por otro lado, no se recomienda cortar el césped en esta época. Aunque la siega es fundamental en otras estaciones para mantener la salud de la planta, durante el invierno su crecimiento se ralentiza, por lo que mantenerlo a una altura adecuada ayuda a fortalecerlo y estimular la formación de hojas nuevas.

shutterstock_2549125857 Mantener el césped limpio y bien regado en agosto favorece su crecimiento y resistencia para la primavera. Foto: Shutterstock Fertilización y riego adecuado del césped En cuanto al riego, en agosto debe ser moderado y regular, adaptándose a las bajas temperaturas y a la menor evaporación típica del invierno tardío. Se recomienda regar por la mañana para que el agua penetre en el suelo y las hojas se sequen durante el día, evitando la aparición de hongos. El uso de fertilizantes específicos para césped en esta etapa ayuda a reforzar la raíz y preparar la planta para el crecimiento activo, aplicando productos equilibrados con nitrógeno, fósforo y potasio según las dosis indicadas.