La más crujiente y jugosa receta de papas rellenas con carne picada
La receta de papas rellenas con carne picada te sorprenderá con su sabor casero y textura crujiente. Ideal para compartir en familia.
La receta de papas rellenas con carne picada es uno de esos clásicos que nunca fallan en la cocina familiar. Se trata de un plato sabroso y contundente, donde la suavidad de la papa se mezcla con un relleno jugoso y especiado de carne. Esta preparación es muy versátil y se adapta fácilmente a distintos estilos de cocción.
Las papas rellenas con carne picada es un plato con raíces muy marcadas en distintas culturas. En América Latina es un verdadero ícono de la comida casera, especialmente en Perú, Colombia y otros países andinos, donde se prepara con toques característicos de cada región. Combina lo mejor de dos mundos: la nobleza de la papa, que funciona como envoltorio y base, y la carne picada, que aporta el sabor intenso y jugoso.
Lo fascinante de esta preparación es que puede hacerse tanto frita como al horno, lo que la convierte en un plato adaptable a distintos gustos y necesidades. Por ejemplo, quienes prefieren una textura más crocante suelen optar por freírlas, mientras que los que buscan una versión más ligera pueden cocinarlas al horno sin perder sabor.
Otro aspecto interesante es que la preparación admite variaciones casi infinitas. Al relleno de carne picada pueden sumarse aceitunas, huevo duro, pasas de uva, o incluso queso, dependiendo de la tradición familiar o de la creatividad del cocinero. Además, es ideal para aprovechar restos de puré o carne ya preparada, dándoles nueva vida en un plato completo y delicioso.
En cuanto al acompañamiento, la papa rellena con carne picada suele servirse con ensaladas frescas, salsas criollas o incluso un poco de arroz blanco. Su sabor equilibrado y su textura crujiente por fuera y suave por dentro la hacen irresistible. Más allá de su origen, este plato se ha ganado un lugar en la cocina internacional como una opción nutritiva, económica y cargada de sabor. Prepararla en casa es una forma de compartir tradición y disfrutar de una comida que reconforta desde el primer bocado.
Ingredientes
Papas grandes 6 unidades, carne picada vacuna 400 g, cebolla 1 grande, ajo 2 dientes, morrón rojo ½ unidad, tomate perita 1 unidad, aceitunas verdes 6 unidades (opcional), huevo duro 1 (opcional), huevo batido 1 unidad, pan rallado c/n, sal c/n, pimienta c/n, comino 1 pizca, pimentón 1 cucharadita, aceite c/n.
Prepara paso a paso papas rellenas de carne picada
- Lava, pela y cocina las papas en agua con sal hasta que estén tiernas, pero sin deshacerse. Escúrrelas y písalas hasta lograr un puré liso y sin grumos. Deja enfriar antes de usarlas.
- En una sartén con un poco de aceite, sofríe la cebolla, el ajo picado y el morrón. Agrega la carne picada y cocina a fuego medio, desarmando los grumos. Sazona con sal, pimienta, comino y pimentón. Incorpora el tomate picado y cocina hasta que la mezcla quede jugosa, pero no líquida. Si quieres, añade aceitunas y huevo duro. Deja enfriar.
- Toma una porción de puré en la mano, forma un hueco y coloca una cucharada del relleno de carne. Cubre con más puré y dale forma ovalada o redonda, sellando bien para que no se escape el relleno. Repite el proceso hasta terminar con todos los ingredientes.
- Pasa cada una por huevo batido y luego por pan rallado. Asegúrate de cubrir toda la superficie para lograr una capa crocante al cocinar.
- Calienta abundante aceite y fríe las papas hasta que estén doradas y crujientes por fuera. Escúrrelas en papel absorbente para quitar el exceso de grasa.
- Si prefieres una versión más ligera, precalienta el horno a 200 °C. Coloca las papas rellenas en una bandeja engrasada y hornéalas hasta que la superficie quede dorada, girándolas a la mitad para una cocción pareja.
De la cocina a tu mesa
Acompaña las papas rellenas con una ensalada fresca de tomate, cebolla y lechuga, o con salsa criolla. Sírvelas calientes para aprovechar al máximo su interior jugoso y su exterior crocante.
Cuando prepares papas rellenas con carne picada, comprobarás que es mucho más que un simple plato casero. Combina la suavidad del puré con un relleno sabroso y especiado, creando una experiencia gastronómica que siempre reconforta. Tú decides si quieres la versión frita, más crocante y tentadora, o la opción al horno, más ligera pero igual de deliciosa.
Lo mejor es que puedes personalizarla con ingredientes extras: desde aceitunas hasta queso, adaptándola a tus gustos y a los de tu familia. Servida con ensaladas o salsas frescas, se convierte en una comida completa, nutritiva y económica. Prepararla en casa es sencillo y, al mismo tiempo, especial: te conecta con tradiciones culinarias y te permite disfrutar de la cocina como espacio de creatividad y sabor. Con cada bocado, las papas rellenas demuestran por qué nunca faltan en las mesas familiares. ¡Y a disfrutar!