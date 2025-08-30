Joaquín Furriel arrasa en Netflix con el estreno de una nueva miniserie

La nueva miniserie protagonizada por Joaquín Furriel llega a Netflix y promete convertirse en uno de los thrillers más comentados del año.

Tras grandes éxitos en su carrera, Joaquín Furriel ya es sello de buenas películas y series. Ahora, un nuevo estreno causa furor entre los usuarios de Netflix: se trata de El refugio atómico, una miniserie protagonizada por el actor argentino junto a un elenco internacional.

La serie contará con solo 8 episodios y ya tiene fecha de estreno global: el 19 de septiembre. Promete ser uno de los thrillers más comentados del año, con una producción a cargo de Álex Pina y Esther Martínez Lobato, responsables de éxitos como La casa de papel, Sky Rojo y Berlín.

De la mano de los creadores de La Casa de Papel llega un nuevo éxito a Netflix.

Un búnker de oro, secretos enterrados: la nueva miniserie de Netflix La historia transcurre en Kimera Underground Park, un búnker de lujo diseñado para resistir cualquier catástrofe imaginable. Allí, dos familias con un pasado conflictivo se ven obligadas a convivir bajo tierra, sin posibilidad de escapar. Lo que sigue es una radiografía emocional excesiva y sorprendente: personalidades cargadas de ácido sulfúrico, secretos inconfesables y vínculos que se rompen o se reinventan.

El elenco incluye a Miren Ibarguren, Natalia Verbeke, Carlos Santos, Montse Guallar, Pau Simón, Alicia Falcó, Agustina Bisio y Álex Villazán, entre otros. Todos interpretan a los habitantes de este refugio de lujo, donde hay spa, gimnasio, jardín zen y hasta diván de psicólogo, pero también pantallas que muestran cómo el mundo exterior se desmorona.