Hemos encontrado la película de una mexicana que ganó dos premios Oscar y se va en pocos días de Netflix

Con Salma Hayek como protagonista principal, la película se posicionó como una de las más importantes de la industria. Disfruta de esta obra en Netflix.

Cuando se habla en una película de época se piensa en una historia dentro de un palacio con vestidos extravagantes y de gran tamaño. Sin embargo, no todo film de época es así. Algunas historias del pasado suceden en lugares menos glamurosos con prendas cotidianas y personajes con personalidades complejas. Y un gran ejemplo de ello se puede encontrar en Netflix.

Salma Hayek fue la protagonista de una de estas historias que marcaron la industria del cine con una trama profunda y que fue aclamada por el público. Se trata de Frida, la película que recuerda la historia de una de las artistas de México y que hoy está presente en cientos de elementos decorativos.

Salma Hayek Salma Hayek también es la productora de esta película de Netflix. Instagram Salma Hayek

¿De qué trata la película? La sinopsis expresa que relata la tormentosa y excitante vida de Frida Kahlo, una mujer fuerte, radical y revolucionaria en todos los aspectos de la vida, y su lucha por arrancar a esa vida todo el disfrute que se le quería arrebatar. Acompañada de una narración más que llamativa, la película muestra la historia de una mujer que quiso ser leal a sí misma.

Además, el film retrata la larga y complicada relación con su marido y conocido pintor Diego Rivera, el romance de la artista con León Trotski, los rumores de numerosas amantes, la historia de su familia y un guiño a su amistad con Chavela Vargas. Como verás una historia cargada de drama y acontecimientos.