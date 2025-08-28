Limpieza: el trucazo casero para terminar con las manchas de orina del colchón

Con una limpieza con productos que todos tienen como vinagre se puede dejar el colchón libre de manchas amarillas.

El colchón se usa diariamente y con ese uso acumula manchas amarillas, olores, suciedad y ácaros. Por eso la limpieza es importante para mejorar la higiene en el descanso y la vida útil del mismo. Se logra con ingredientes caseros.

Limpieza del colchón En el caso de las manchas de orina, que están entre las más frecuentes, o amarillentas, se puede usar agua y vinagre en partes iguales. Después de rociarla se espolvorea bicarbonato de sodio para que absorba el olor y la humedad.

Los productos deben dejarse actuar al menos durante media hora o hasta que el colchón se seque completamente y después tendrán que aspirar el polvo. En caso de que la mancha persista se puede repetir el proceso.

Parece difícil limpiar las manchas amarillas de los colchones Foto: Archivo Un truco de limpieza muy recomendado. Foto: Archivo

En tanto, para las manchas de sangre lo más importante es actuar con rapidez. Se humedece un paño con agua oxigenada dando pequeños toques sobre la mancha sin frotar para que no se extienda. Luego se pasa una pasta de bicarbonato de sodio y agua, después se retira con un cepillo y aspirar.