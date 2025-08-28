Presenta:

El truco de limpieza con papel aluminio que deja las ollas quemadas como nuevas

Un método casero y económico de limpieza para eliminar grasa y quemaduras difíciles de las ollas. Qué necesitás y cómo aplicarlo paso a paso.

Este truco de limpieza te ayudará a recuperar tus ollas quemadas. Foto: Shutterstock

Nos olvidamos una olla en el fuego o la comida quedó muy adherida a la superficie, y creemos que ya no va a servir más. Los restos de comida, la grasa acumulada y las marcas negras parecen imposibles de quitar. Sin embargo, hay un truco casero de limpieza que se volvió viral por su efectividad: limpiar con papel aluminio.

Este método no requiere productos caros ni frotar durante horas. Solo necesitás papel aluminio, agua caliente y detergente común. Los especialistas en limpieza lo recomiendan como una de las formas más simples y accesibles para recuperar el brillo de tus ollas.

Paso a paso: cómo limpiar con papel aluminio

  • Llená la olla con agua caliente hasta cubrir la zona quemada.
  • Agregá unas gotas de detergente y dejá reposar 10 minutos.
  • Arrugá un trozo de papel aluminio hasta formar una bola firme.
  • Usalo como esponja para frotar suavemente la superficie.
  • En pocos minutos, la grasa y los restos quemados se desprenden sin esfuerzo.
Papel aluminio: descubre las maneras de incorporarlo en diferentes tareas Foto: Freepik
M&eacute;todo casero de limpieza para recuperar ollas quemadas sin frotar. Foto: Freepik

Este truco funciona especialmente bien en ollas de acero inoxidable o aluminio, donde la superficie metálica resiste la fricción del papel aluminio sin dañarse. En cambio, no se recomienda aplicarlo en ollas con recubrimiento antiadherente, ya que podría rayarlas y reducir su vida útil.

¿Por qué funciona?

El papel aluminio tiene una textura abrasiva suave que ayuda a remover residuos sin rayar el metal. Combinado con agua caliente y detergente, genera una acción mecánica que despega la suciedad sin necesidad de productos químicos agresivos.

