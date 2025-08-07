El viaje de Chihiro vuelve al cine y hay una razón por la que todos hablarán de ella

La nueva proyección de El Viaje de Chihiro será una oportunidad para volver a verla, pero también para encontrar cosas que quizás se escaparon la primera vez.

Este 7 de agosto, vuelve a proyectarse en cines de Argentina una película que marcó a generaciones. No fue un éxito pasajero, ni una moda de internet. “El viaje de Chihiro” sigue emocionando como el primer día. Algo pasa en su historia que logra conectar con el público, sin importar cuántos años hayan pasado.

El Viaje de Chihiro es un clásico La protagonista no espera ser salvada. Tampoco obedece órdenes sin cuestionar. Chihiro va, duda, se equivoca y aprende. Es una chica común que enfrenta un mundo desconocido con coraje y confusión. Eso la vuelve cercana, humana, real, incluso en un universo lleno de espíritus.

chihiro2 El viaje de Chihiro para volver a ver. El universo visual atrapa. Todo parece pensado para que uno respire con la historia. Hay escenas donde el silencio dice más que mil palabras. Y momentos en los que los paisajes parecen tener alma propia. El viaje se siente a mil por hora.

Miyazaki no subestima a nadie. Sabe que las emociones no tienen edad. Por eso, su cine funciona igual para niños que para adultos. “El viaje de Chihiro” no da lecciones. Solo acompaña. Invita a mirar más allá de lo evidente y a descubrir qué se esconde detrás de lo extraño.

El_viaje_de_Chihiro La película habla de crecer, de separarse, de olvidar, de dejar atrás. También del miedo a lo desconocido y del valor de seguir adelante cuando no queda otra opción. Por eso, muchos se ven reflejados. Porque todos, en algún momento, fuimos Chihiro.