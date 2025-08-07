Esta serie de Netflix revela cómo el dolor se convirtió en una fortuna

Esta serie de Netflix se mete con un tema complejo. En cada capítulo muestra el lado que no se ve en las publicidades.

“Painkiller”, o Medicina Letal disponible en Netflix, desde el primer episodio de la serie, expone una realidad que afecta a millones. El dolor ajeno convertido en negocio. Adicción disfrazada de tratamiento. Y una red que parece imposible de cortar.

Una serie que muestra el dolor La trama gira en torno al origen de la crisis de los opiáceos en Estados Unidos. Pero no se queda en datos. Muestra personas. Rostros. Decisiones. Ambición. Padres desesperados. Jóvenes atrapados. Empresarios que solo miran números. Cada escena golpea con una mezcla de frialdad y verdad difícil de ignorar.

netflix2 Una serie de Netflix imperdible. Uno de los puntos más fuertes de la serie es que no apunta solo a las farmacéuticas. También muestra cómo distintos sectores se acomodan al sistema: políticos, médicos, distribuidores, publicistas. Todos con excusas. Todos con algo que ganar. O al menos, algo que no quieren perder.

Hay dramatismo y también ironía. Porque, a veces, lo más duro no es lo que se muestra, sino lo que se oculta. Y “Painkiller” juega con esa tensión, dejando que el espectador complete lo que no se dice en voz alta.