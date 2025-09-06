El insólito robo de película que se hizo viral de tres palomas que valen más de 170 mil euros

Los ladrones robaron a tres campeones nacionales y la Guardia Civil trata de encontrarlos. Descubre este robo viral.

Un caso viral golpeó a la colombicultura. Hace unos días, se reportó el robo de 3 campeones españoles que valen una fortuna, aproximadamente 170 mil euros. El hecho puso en alerta a las autoridades, quienes iniciaron una intensa búsqueda para encontrar a estos tres animales.

La colombicultura es el conjunto de conocimientos y técnicas relacionadas con la cría y manejo de palomas. Se involucra la selección y el manejo de estos animales, la enseñanza de regresar a un lugar y entrenarlas para fines deportivos, de afición, por motivos estéticos o para la alimentación.

palomas robo viral Estas son las aves robadas y que se volvieron virales. Archivo.

¿Qué sucedió en este robo? El robo ocurrió en un lugar con más de 40 aves, pero los intrusos solo abrieron las jaulas de Joker, Gran Capitán y Sordo, las tres estrellas. Estas son muy valiosas porque tienen una larga trayectoria y un currículum lleno de competiciones y premios, lo que explica su elevado precio.

Las investigaciones apuntan a que se trataría de aficionados del propio deporte, en un intento por disminuir la competencia y asegurarse otros puestos. No es la primera vez que se reporta este tipo de robo, pero lo que esos ladrones no saben es que las palomas cuentan con una marca única.