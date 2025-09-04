Viral en TikTok: alquilaron un departamento en París y no encontraban el inodoro

El video de @vickyauditore se volvió viral en TikTok y generó miles de comentarios sobre las diferencias culturales en los baños franceses.

La confusión viral sobre los baños franceses generó risas, explicaciones culturales y más de 1,6 millones de reproducciones en TikTok. Foto: Shutterstock

Alquilar un departamento por Airbnb o plataformas similares puede ser una experiencia inolvidable, y a veces, inesperada. Eso fue lo que vivieron tres amigas argentinas que alquilaron un lujoso departamento en París y terminaron protagonizando un momento insólito y viral: no encontraban el inodoro.

La usuaria de TikTok@vickyauditore comenzó grabando un video para mostrar el interior del departamento, destacando su diseño y comodidades. Sin embargo, al recorrer las habitaciones, notó algo extraño: los dos baños solo tenían ducha y lavabo, pero ningún inodoro a la vista. Alerta, llamó a sus amigas y juntas comenzaron a buscar el artefacto por toda la casa, entre risas y confusión.

Finalmente, tras abrir varias puertas, una de ellas dio con el tan esperado inodoro, ubicado en una habitación aparte. La situación desató aún más carcajadas entre las turistas, que no podían creer lo que acababa de pasar.

El video se volvió viral La publicación de @vickyauditore rápidamente se hizo viral: supera los 1,6 millones de reproducciones, tiene más de 234 mil “me gusta” y acumula más de 730 comentarios. Muchos usuarios se sumaron con humor, mientras otros explicaron que lo que vivieron las chicas es común en Francia, donde el baño se divide en dos espacios distintos.