Viral en X: se mudó y su vecino la recibió con un insólito mensaje en la puerta

El cartel de bienvenida que recibió una joven al mudarse se volvió viral en X. La respuesta que dio sorprendió a miles de usuarios.

En la red social X (ex Twitter), millones de personas comparten día a día sus pensamientos y experiencias, que a veces no son del todo agradables. La usuaria @VanMarianne publicó una imagen que rápidamente se volvió viral: un cartel de “ bienvenida” que le dejó un vecino al mudarse a su nuevo piso en España.

Completamente sorprendida, la joven llegó a la puerta del que sería su nuevo hogar y se encontró con un mensaje peculiar. En su publicación escribió: “Ya nos dieron las llaves del piso nuevo, y fui hoy a verlo. Adivinen cómo me recibe el vecino nuevo”, seguido de una foto del cartel que decía: “Este plástico es de vuestra mudanza. Hacer el favor tirar las cosas”, acompañado por un pedazo de bolsa plástica.

WhatsApp Image 2025-08-26 at 20.15.50 El "mensaje de bienvenida" que se volvió viral en redes. Foto: X

Lejos de quedarse callada, la joven decidió responderle con ironía y educación: “¡Hola! Gusto en saludarlo. Gracias por la nota de BIENVENIDA. El plástico no es nuestro. No nos mudamos aún.”

Reacciones en redes al "cartel de bienvenida" La publicación superó los 122 mil likes y recibió más de 700 respuestas, muchas de ellas en tono de indignación o humor. Algunos comentarios decían:“Hay gente muy mal, ¿cómo te va a dejar ese mensaje?”, “¿Qué le molestaba un pedazo de film? Dios mío.”