Viral: el extraño y sorprendente motivo por el que cientos de personas se reúnen para gritar en Estados Unidos

Cada domingo en Chicago cientos de personas se reúnen bajo el nombre de Scream Club Chicago y esta tendencia se volvió viral.

Al anochecer de cada domingo en North Avenue Beach, Chicago, Estados Unidos, decenas de personas se reúnen para gritar al viento. Lo que parece una extraña acción tiene un significado que reduce tensiones y ayuda a sanar algunos problemas personales en grupo. Esta es la tendencia que se ha vuelto viral entre los norteamericanos.

El grito se convierte en una cita pero antes debes ir preparado. Los participantes tienen que escribir sus preocupaciones en un papel y cuando llegan al lugar realizan ejercicios de respiración para calmar el sistema nervioso. Cuando todos están preparados cuentan hasta tres y lanzan tres gritos al aire.

El video que muestra un encuentro viral Embed - El evento de Chicago

Aquí surge la paradoja digital, aseguran algunos medios. En la era que estamos más conectados estamos atravesando un aislamiento social que aumenta cada día. Es en este contexto donde las actividades grupales como el café que recibe a personas tristes o servicios de alquiler de abrazos aparecen.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) son formas de aliviar lo que denominaron epidemia global y que afecta a una de cada seis personas. Según un informe, la falta de vínculos sólidos podría contribuir a 871 mil muertes al año. Algo que demuestra que la soledad es un riesgo para la salud.