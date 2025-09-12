¿Antojo dulce? prueba esta receta de panqueque de pera irresistible

Esta receta de panqueque de pera es ideal para quienes buscan un postre o desayuno dulce , esponjoso y fácil de preparar. La combinación de la fruta jugosa con la textura suave y aireada del panqueque crea un equilibrio perfecto de sabores y aromas, ideal para disfrutar en familia o sorprender a invitados en cualquier ocasión.

Los panqueques son un clásico que se adapta a múltiples sabores y estilos . Destacan por su simplicidad y elegancia, ya que integra la dulzura natural de la fruta con una masa ligera y esponjosa. A diferencia de otros postres más elaborados, estos panqueques no requieren técnicas complejas ni ingredientes difíciles de conseguir, lo que los convierte en una opción accesible para cualquier cocina.

La pera aporta un sabor delicado y jugoso que se realza con toques de canela , vainilla o un poco de limón , creando una combinación que es tanto aromática como deliciosa. Puedes servirlos como desayuno, brunch o postre , acompañados con miel , jarabe de arce , crema batida ( nata ) o incluso helado , dependiendo de la ocasión. Además, esta permite variar el tipo de harina o endulzante , adaptándola a diferentes preferencias o necesidades dietéticas.

Otra ventaja es que se puede personalizar fácilmente. Por ejemplo, añadir nueces picadas, pasas o un toque de jengibre molido aporta un sabor más complejo, mientras que decorar con rodajas de pera caramelizadas intensifica su presentación y atractivo.

La receta de panqueque de pera es ideal tanto para desayunos como para postres, sirviendo caliente o frío.

Ingredientes

Harina de trigo 200 g, polvo de hornear 1 cucharadita, sal 1 pizca, azúcar 50 g, huevos 2 unidades, leche 200 ml, manteca derretida 50 g, extracto de vainilla 1 cucharadita, peras maduras 2 unidades, canela en polvo ½ cucharadita, limón ½ unidad (jugo), aceite o manteca para la sartén c/n, miel o jarabe de arce c/n para servir.

Desarrollo paso a paso para que prepares panqueque de pera

Lava, pela y corta las peras en cubos pequeños o láminas finas. Rocíalas con un poco de jugo de limón para evitar que se oxiden y espolvorea con canela. Reserva. En un bol grande, combina la harina, el polvo de hornear, la sal y el azúcar. Mezcla bien para que los polvos se integren uniformemente. En otro recipiente, bate los huevos con la leche, la manteca derretida y el extracto de vainilla hasta obtener una mezcla homogénea. Agrega los ingredientes líquidos a los secos y mezcla suavemente hasta formar una masa lisa, evitando batir en exceso para mantener la esponjosidad. Incorpora la mitad de las peras cortadas a la masa, mezclando con cuidado para que se distribuyan sin romperse demasiado. Coloca una sartén antiadherente a fuego medio y unta ligeramente con aceite o manteca. Vierte un cucharón de masa en la sartén caliente formando un círculo. Cocina hasta que comiencen a aparecer burbujas en la superficie y los bordes se vean firmes, aproximadamente 2-3 minutos. Con ayuda de una espátula, voltea el panqueque y cocina por el otro lado 1-2 minutos hasta que esté dorado. Repite con el resto de la masa.

Puedes servirlos como postre, desayuno o merienda. Gracias a su sencillez, la receta de panqueque de pera se prepara en menos de 30 minutos, perfecta para cualquier ocasión. Shutterstock

De la cocina a tu mesa

Apila los panqueques en un plato y decora con el resto de las peras, miel o jarabe de arce al gusto. Se pueden acompañar con crema batida (nata), nueces o un toque de canela extra.

Sirve calientes para disfrutar de la textura esponjosa y el sabor jugoso de las peras recién cocidas.

La receta de panqueque de pera es un ejemplo perfecto de cómo un postre sencillo puede convertirse en una experiencia gourmet. La combinación de la masa suave y esponjosa con las peras jugosas y aromáticas ofrece un contraste de texturas y sabores que conquista desde el primer bocado. Es un desayuno, brunch o postre que se adapta a diferentes momentos y preferencias. ¡Y a disfrutar!