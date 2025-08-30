Añade a tu menú esta receta de waffles de papa súper práctica y deliciosa

La receta de waffles de papa es una opción creativa, versátil y muy sencilla que transforma un ingrediente humilde en un plato original y lleno de sabor. Estos waffles son ideales para disfrutar en el desayuno, como guarnición o incluso como base de comidas más completas.

La papa ha sido desde siempre un alimento básico en la cocina de distintos países . Con su textura cremosa y su sabor neutro, permite innumerables preparaciones, desde sopas y guisos hasta panes , tortas y, por supuesto, estos deliciosos waffles . La idea de combinarlas con la técnica de los waffles aporta una presentación moderna y atractiva, perfecta para quienes disfrutan experimentar con nuevos formatos de recetas tradicionales.

Los waffles de papa se pueden preparar de distintas formas: algunos prefieren usar papas ralladas en crudo, mientras que otros prefieren cocinarlas y hacer una masa más compacta. Ambas variantes son válidas y aportan una experiencia distinta. Lo maravilloso es que no se limita a un único estilo, sino que admite la incorporación de quesos , hierbas frescas, especias e incluso vegetales adicionales como zanahoria o calabacín rallado.

En la cocina, estos waffles se convierten en un lienzo en blanco para dejar volar la creatividad. Puedes servirlos con huevos fritos, aguacate , ensaladas frescas o carnes , pero también disfrutarlos solos con una salsa cremosa. Su textura los hace irresistibles y son una alternativa divertida frente a las clásicas papas fritas o el puré . Además, son una excelente manera de sorprender a tus invitados con un plato que se ve sofisticado, aunque es muy sencillo de preparar.

Una receta de waffles de papa bien lograda debe quedar crujiente por fuera y suave por dentro.

Una opción diferente para el sabor de tus waffles.

Ingredientes

Papas 500 g, huevos 2, queso rallado 80 g, harina 50 g, mantequilla derretida 30 g, leche 50 ml, sal a gusto, pimienta a gusto, ajo en polvo 1 cucharadita, perejil fresco picado 2 cucharadas, aceite en spray o mantequilla para engrasar la wafflera.

Paso a paso para que prepares waffles de papa

Lava y pela las papas. Rállalas finamente y colócalas en un bol grande. Una vez ralladas, exprímelas con tus manos o con un paño limpio para eliminar el exceso de agua. Este paso es fundamental para lograr que los waffles queden crujientes. Agrega los huevos batidos, la harina, la mantequilla derretida y la leche a las papas ralladas. Mezcla bien hasta obtener una masa homogénea que se pueda manejar fácilmente. La textura debe ser ligeramente espesa. Añade el queso rallado, el ajo en polvo, el perejil fresco picado, sal y pimienta al gusto. Si lo prefieres, puedes enriquecer la masa con otras hierbas como cebollín o eneldo, que combinan muy bien con la papa.. Enciende tu wafflera y deja que se caliente bien. Engrasa ligeramente con aceite en spray o un poco de mantequilla derretida para evitar que los waffles se peguen. Coloca porciones de la mezcla en el centro de la wafflera, asegurándote de no sobrecargarla. Cierra y cocina durante 5 a 7 minutos, hasta que los waffles estén dorados y crujientes por fuera.

Listos tus waffles de papa para disfrutarlos. En la receta de waffles de papa se pueden usar papas ralladas crudas o cocidas. Shutterstock

De la cocina a tu mesa

Retira con cuidado los waffles de papa y colócalos en un plato. Puedes acompañarlos con una ensalada fresca, huevos revueltos, salsa de yogur o simplemente disfrutarlos solos.

Si deseas una versión más ligera, sustituye parte de la papa por calabacín rallado. Para un toque más indulgente, agrega trozos de bacon o jamón a la mezcla.

Los waffles de papa logran un equilibrio perfecto entre sencillez y originalidad. Aunque parten de un ingrediente muy común, el formato en el que se presentan los convierte en una opción moderna y divertida que puede encajar en cualquier momento del día. Ya sea como un desayuno nutritivo, un almuerzo rápido o una guarnición distinta para la cena, estos waffles conquistan tanto por su textura como por su versatilidad. ¡Y a disfrutar!