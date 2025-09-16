Adiós estrés con estos 4 alimentos que tienes en casa y son deliciosos

Una alimentación balanceada es la clave para tu salud y reducir el estrés. No desperdicies los poderosos beneficios de algunos alimentos y alivia tu sistema nervioso.

El estrés afecta a millones de personas y se cree que alrededor del 90% de la población mundial ha experimentado este malestar en algún momento de su vida. Pero lo que pocos saben es que con tan solo incorporar cierto alimento a tu dieta diaria, tu salud podría mejorar considerablemente.

Esto es lo que deberías saber para mejorar tu salud El salmón es uno de los mejores alimentos para reducir el cortisol. Esto se debe a su gran contenido de ácidos frases omega-3 que tiene propiedades antiinflamatorias. Pero si el pescado no es de tu agrado, se recomienda sustituirlo por semillas de lino o de chía que cuentan con una gran cantidad ácidos grasos.

SALMON A LAS BRASAS 2.jpg El alimento clave para reducir el estrés. Recuerda consultar a un profesional para tener más información y seguir una dieta que sea ideal para ti. Archivo.

Los aguacates acumulan una gran cantidad de magnesio, un nutriente que ayuda a reducir el estrés y la ansiedad. Al igual que el salmón, los aguacates tienen omega-3. Además se puede agregar a múltiples preparaciones como ensaladas, desayunos, batidos o como topping en entradas.

Los huevos también juegan un papel muy importante. Su alto contenido de triptófano actúa como precursor de la serotonina, un neurotransmisor relacionado con un mejor estado de ánimo y reducción del estrés. Además su gran contenido de proteínas mejora el azúcar en sangre y reduce la glucosa impulsada por el cortisol.