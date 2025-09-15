¿Tu smartwatch sabe si tienes estrés?: tenemos malas noticias

Que un smartwatch te pueda avisar que estas bajo una condición de estrés es una función muy útil: no obstante, un nuevo estudio demuestra que su uso no es tan preciso como se cree. Durante la investigación se llegó a la conclusión de que los relojes inteligentes difieren mucho en la precepción real que los usuarios sientes cuando fueron consultado por un especialista médico.

Este hallazgo llega a través de un informe elaborado por la Universidad de Leiden (Países Bajos) y liderado por el psicólogo Eiko Fried. Según publicaron medios como The Guardian y Tech Spot , la evaluación se realizó a casi 800 personas durante un periodo de tres meses. El dispositivo utilizado para medir el estrés fue el Garmin vivosmart 4, mientras que el resultado fue claro: la correlación entre los que sentían los pacientes y lo que marcó el reloj fue casi nulo.

Investigadores hallaron que los relojes inteligentes muestran estrés incluso en situaciones de emoción o ejercicio.

El estudio siguió a 781 estudiantes que, además de llevar un smartwatch , informaban cómo se sentían: cansancio, calidad de sueño o si estaban bajo estrés . Los datos recopilados se compararon con los resultados del dispositivo.

“Básicamente cero”, así definió Fried la relación entre las sensaciones reportadas y lo que indicaban los relojes. En muchos casos, el dispositivo marcaba estrés cuando en realidad los participantes estaban emocionados, sorprendidos o acababan de hacer ejercicio.

Estrés-Smartwatch - Interna 2 Los smartwatch se basan en la frecuencia cardíaca, pero esta aumenta por múltiples factores, no solo por estrés. shutterstock.com

¿Por qué los relojes inteligentes se equivocan?

Para el especialista, “El error radica en la forma en que los relojes calculan esta patología: a partir del pulso. Pero la frecuencia cardíaca aumenta no solo por presión emocional, sino también por actividades como entrenar o experimentar entusiasmo. Así, las alertas se confunden con facilidad”.

En cuanto al cansancio, la función “Body Battery” de Garmin, que combina pulso y movimiento, mostró cierta relación con lo que los usuarios declaraban, aunque débil. Donde sí hubo mayor coincidencia fue en la duración del sueño, aunque persistieron diferencias en calidad y profundidad del descanso.

Estrés-Smartwatch - Interna 3 La relación entre cansancio y sueño medida por los relojes inteligentes fue más consistente que con el estrés. shutterstock.com

¿Podemos confiar en estos dispositivos para la salud?

El estudio, publicado en Journal of Psychopathology and Clinical Science, concluye que los smartwatch no son fiables para medir emociones complejas. Son útiles para recordarte que pares a respirar o caminar, pero no deberían reemplazar a un diagnóstico médico.

Como advierte el propio Eiko Fried: “No vivas según lo que ‘dice’ la pantalla de tu reloj”. La recomendación apunta a usar estos gadgets como apoyo, no como autoridad en temas de salud emocional.