Samsung se burla de Apple tras el debut del iPhone 17

El lanzamiento del iPhone 17 en el evento “Awe Dropping” del 9 de septiembre generó gran actividad en redes sociales, y Samsung no dejó pasar la oportunidad para intervenir en la conversación. La firma surcoreana reactivó un antiguo mensaje en el que apuntaba a la ausencia de smartphones plegables en la línea de Apple .

Samsung retuiteó una publicación de 2022 que decía: “Let us know it when it folds” (Déjanos saber cuando se pliegue). El mensaje fue acompañado por un nuevo comentario desde la cuenta oficial de Samsung Mobile US en X: “#iCant believe this is still relevant” (No puedo creer que esto siga siendo relevante). La referencia apunta directamente a la falta de un iPhone plegable, en contraste con la línea Galaxy Z que la empresa promueve desde hace varios años.

La campaña digital incluyó también respuestas a otros usuarios influyentes. Entre ellas, destacó la reacción a un post del creador de contenido Marques Brownlee, donde Samsung escribió: “Actual innovation > hype #iCant”. Con esta fórmula, la empresa reforzó el uso de la etiqueta #iCant, presente en todas sus intervenciones recientes relacionadas con Apple.

Un episodio más en la competencia histórica

Burla De Samsung A Apple Burla De Samsung A Apple Samsung

La rivalidad entre Samsung y Apple no es nueva. A lo largo de la última década, ambas compañías han cruzado mensajes directos e indirectos en sus campañas de marketing, disputando el liderazgo del mercado global de smartphones. En este caso, la crítica se centra en la ausencia de un modelo iPhone plegable, mientras Samsung sigue posicionando sus Galaxy Z Fold y Z Flip como ejemplos de innovación en diseño.

Apple, por su parte, presentó el iPhone 17, el iPhone 17 Pro y el iPhone Air durante su evento anual. La compañía destacó avances en procesadores, cámaras y pantallas, pero evitó introducir cambios radicales en el formato físico de sus dispositivos.