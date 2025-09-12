La inteligencia artificial reveló qué hábitos digitales generan más estrés y cómo evitarlos

Scroll infinito, multitarea y notificaciones constantes: la inteligencia artificial analizó cómo usamos el celular y qué rutinas afectan nuestra salud mental.

Cada vez se hace más difícil dejar el celular de lado y las horas de uso del dispositivo aumentan sin freno. Su uso exagerado puede derivar en efectos concretos sobre la salud mental y generar estrés en la vida cotidiana. En este contexto, le consultamos a la inteligencia artificial cuáles son los hábitos digitales más nocivos y cómo evitarlos.

Entre los comportamientos más perjudiciales que detecta esta tecnología se encuentran el scroll infinito sin propósito, la multitarea digital (usar varias apps al mismo tiempo) y las notificaciones constantes. Estos hábitos afectan la concentración, aumentan la ansiedad y generan una sensación de agotamiento que muchas veces pasa desapercibida. Según los algoritmos, incluso los momentos de ocio pueden volverse estresantes si no hay pausas reales.

celulares adolescentes noche Usar tecnología con conciencia puede mejorar la salud mental y reducir el estrés cotidiano. Inteligencia Artificial. META

Qué recomienda la inteligencia artificial para mejorar el bienestar La inteligencia artificial también propone soluciones. Entre ellas: establecer zonas sin pantalla en casa, limitar el uso de redes sociales a horarios específicos y usar asistentes virtuales para organizar tareas sin sobrecarga. La clave está en usar la tecnología con conciencia, no por impulso.