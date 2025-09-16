Según la inteligencia artificial, este es el rasgo que más atrae en una primera cita

Según la inteligencia artificial, lo que más atrae en una primera cita no es lo físico, sino la confianza y la presencia emocional.

En tiempos de algoritmos y emociones compartidas en tiempo real, la inteligencia artificial se animó a responder una pregunta clásica: ¿qué es lo que más atrae en una primera cita? Y la respuesta sorprendió. Según el análisis de miles de perfiles, conversaciones y experiencias, el rasgo más valorado no es lo físico ni lo material, sino la confianza.

La autoconfianza, no la arrogancia, genera una percepción de seguridad, apertura y autenticidad. Las personas que se muestran seguras de sí mismas, sin exagerar ni presumir, transmiten estabilidad emocional y generan mayor interés. Según la IA, este rasgo activa zonas de empatía y conexión en el cerebro, lo que aumenta las probabilidades de una segunda cita.

shutterstock_2110192094 La inteligencia artificial analizó miles de citas y reveló qué actitud genera mayor conexión en el primer encuentro. Foto: Shutterstock

No es lo que tenés, es cómo te mostrás: así lo explica la inteligencia artificial Además, la confianza se refleja en pequeños gestos: mantener contacto visual, hablar con claridad, escuchar sin interrumpir y mostrarse presente en el momento. No se trata de dominar la conversación, sino de demostrar que uno está cómodo consigo mismo. La inteligencia artificial también advierte que los nervios no son un problema si no se disfrazan: mostrarse vulnerable con naturalidad puede sumar puntos.

En contraste, los rasgos que generan rechazo inmediato son la inseguridad extrema, la negatividad y las referencias al pasado. Mencionar a una expareja, por ejemplo, es considerado una “bandera roja emocional” por la IA. También se desaconsejan frases que transmiten desesperación, como “necesito estar con alguien” o “no quiero quedarme solo/a”.