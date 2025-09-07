Yoga terapéutico: una práctica para sanar cuerpo, mente y emociones

El Yoga terapéutico es una técnica milenaria que está considerada como una disciplina útil y efectiva para la prevención y curación de enfermedades. La relación entre las técnicas del Hatha Yoga , los ejercicios respiratorios (pranayama), y la salud mental y física, es objeto de estudios que avalan sus resultados.

La medicina convencional comenzó hace rato a tomar en serio el Yoga, considerándolo como una herramienta que suma para mantener el cuerpo en estado de salud óptimo que incluso puede llegar a curar o aliviar las más diversas enfermedades.

“ Yoga fuera del mat. Guía para vivir sin estrés ” es un libro de Érica Di Cione (Editorial El Ateneo 2025) quien explica que la práctica de Yoga puede ser más profunda que estirar el cuerpo sobre un mat. Para muchas personas es vivir con conciencia, integridad y amor en cada acto vital de nuestras vidas. Debemos tener en cuenta la manera en que hablamos, cómo nos tratamos a nosotros mismos y a los demás, cómo nos alimentamos o cómo nos movemos en nuestros espacios cotidianos en general.

Di Cione es profesora nacional de Educación Física y maestra de Yoga , con más de veinte años de experiencia en la práctica la enseñanza y el camino interior. Se formó en diversas tradiciones del Yoga Ayurveda y meditación y viaja anualmente a India país al que considera su lugar de inspiración.

Con un índice atrapante por el que pasa revista a las emociones como el miedo, la culpa, el enojo, la tristeza, la autora nos invita a un camino personal de sanación. Asimismo el escrito es un libro autobiográfico, pleno de experiencias que la llevaron a atravesar el dolor desde la conciencia y ubicar con precisión la frase de Sartre sobre el dolor: “la verdad del dolor es el dolor mismo”. Para la autora, podemos acostumbrarnos al malestar sin detenernos a comprender qué nos quiere decir el cuerpo. Todo síntoma se encuentra relacionado con un afecto que puede estar dirigido al cuerpo, a una idea, a un objeto y determina una formación de compromiso que es propicio pueda leerse como metáfora.

Cuando algo en nuestro interior se desajusta, el cuerpo lo expresa con firmeza como si quisiera hacernos recordar que somos más que mente, más que historias, más que roles. Érica nos relata (entre tantas historias amenas que se reflejan en el libro) en un momento de su vida, su cadera habló: lo hizo con un grito de ella que no pudo ignorar, y ese mismo dolor le permitió comprender desde el Yoga, que no era sólo su cadera que necesitaba ser cuidada y sanada sino también su propia historia, sus miedos más antiguos. Su forma de sostenerse en el mundo.

yoga terapeutico Cuando algo en nuestro interior se desajusta, el cuerpo lo expresa con firmeza como si quisiera hacernos recordar que somos más que mente. Archivo MDZ.

Al ceder ese dolor, algo también se aquietó. Su mente pudo observar con mayor claridad y encontró un modo de elaboración posible: su cuerpo albergaba memorias de inseguridad y sobre todo, miedo de avanzar.

El Yoga es una disciplina segura y satisfactoria

Nos facilita la concentración interior y una gran relajación, imprescindible en los tiempos que corren. Es una práctica que si le sumamos nuestra perseverancia, la encontraremos fructífera para nuestro psiquismo y nuestra capacidad de respuesta a los estímulos externos. De este modo no sólo conservaremos nuestra forma física sino evitaremos la despersonalización que nos amenaza la tumultuosa vida impuesta por la sociedad contemporánea.

Es un libro que recomiendo puesto que se transforma, como el subtítulo de la publicación indica, una “Guía para vivir sin estrés”. El Yoga no es algo que empieza y finaliza en una clase, sino una forma de vivir en conexión con lo divino que cada uno de nosotros tiene, siente con uno mismo. En cada momento. En cada instante.

* Carlos Gustavo Motta es psicoanalista y cineasta.

