Lo que estos tres signos deben evitar este sábado para no complicarse el día

El sábado suele traer planes, movimiento y energía más abierta. Pero no todos los signos la reciben de la misma manera. Según el horóscopo guitano, hay tres signos que este 24 de mayo estarán especialmente irritables, dispersos o susceptibles. Y eso puede llevarlos a decir o hacer cosas de las que después se arrepientan.

La clave está en saber frenar a tiempo. No todo merece una respuesta. No todo se tiene que resolver ya. Y no toda incomodidad tiene que traducirse en una reacción. Este sábado, algunos signos van a necesitar bajar un cambio, respirar antes de responder y, sobre todo, elegir bien con quién pasar el día.

Estos signos están más sensibles este sábado, y eso puede jugarles en contra.

Aries tendrá poca tolerancia a la frustración. Si las cosas no salen como quiere o si alguien lo contradice, puede explotar con facilidad. Lo mejor será evitar discusiones innecesarias. Géminis puede sentirse sobrecargado: hay demasiadas voces, mensajes, planes. Y eso, lejos de entusiasmarlo, lo satura. Conviene elegir solo lo que realmente disfruta. Y piscis, que viene más sensible de lo habitual, puede absorber el mal humor ajeno como si fuera propio. Necesita paz, no drama.

Para estos signos, el sábado no tiene que ser un campo de batalla. El horóscopo sugiere elegir bien las batallas, o directamente no dar ninguna. A veces, lo más sabio que podés hacer es callarte, respirar y seguir con tu día. Este sábado, tres signos podrían sentirse más irritables o sensibles. Según el signo zodiacal, la clave estará en evitar conflictos innecesarios y no engancharse con lo que no suma.