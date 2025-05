Andrés Calamaro es abucheado en Colombia y estalla en pleno concierto

Andrés Calamaro no es de los que se guarda una opinión. Lo ha demostrado en entrevistas, canciones y redes sociales. Pero durante la segunda fecha de su gira Agenda 1999 en Colombia, el músico interrumpió su interpretación de “Flaca” y abandonó el escenario por unos minutos. Antes de irse, lanzó una frase que no dejó espacio para dudas: “Están cancelados y bloqueados. Hasta nunca”.

El público en la plaza de toros de Cañaveralejo no entendía del todo lo que ocurría. Algunos siguieron coreando, otros comenzaron a abuchear. La confusión se apoderó del lugar mientras los músicos intentaban continuar sin su vocalista.

Andrés Calamaro provocó al público.

Todo se había torcido minutos antes, cuando Andrés Calamaro hizo un gesto taurino con su chaqueta, en referencia a las corridas de toros. En Cali, esos espectáculos fueron prohibidos por ley en mayo de 2024. El gesto cayó como una provocación ya que es conocido por su amor a la tauromaquia.

Algunos asistentes grabaron el momento y lo compartieron en redes. Las imágenes se hicieron virales en cuestión de horas. Lo que debía ser un homenaje a Honestidad Brutal terminó como una escena incómoda que sigue generando repercusiones. Los comentarios no tardaron en aparecer. “Lo que hiciste hoy fue una falta de respeto total”, escribió una asistente en su cuenta de Instagram. Otros afirmaron que el artista los había decepcionado por su falta de empatía con el público local y que no terminaba las canciones.

Mira el video

El cantante hizo una larga descarga en su cuenta de Instagram, en la que defendió su postura sobre la tauromaquia y además dejó en claro que dio el show completo. "No sé si los aficionados son mayoría en Colombia pero tampoco la literatura es mayoritaria y de momento no se queman libros y la biblioteca sigue abierta. Los cines claudicaron frente a las plataformas y la internet y no es algo que haya que celebrar. Curiosamente los aficionados somos decentes y educados padres de familia que jamás maltratamos animales, pero los animalistas no saben hacer otra cosa que insultar y desear sangrientas consecuencias para quienes elegimos libremente qué hacer con nuestro tiempo. Si, el único razonamiento que tienen es insultar. No hay mucho más que decir. Anoche dimos el recital completo , dejé dos minutos en el escenario en un pasaje instrumental y ejecutamos las 22 canciones del repertorio completo. Cali jamás votó ni fue a referendo para cerrar la plaza, esto ocurre con la complicidad de la ignorancia adolescente de una minoría y luego son movidas políticas para tejer alianzas y sumar una mayoría. Colombia es taurina como es musical, es tradicional, cultura, trabajo y libertad. Eso no va a cambiar".