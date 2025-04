Lo hicieron de nuevo: Catriel y Paco Amoroso la rompieron en Jimmy Fallon

Después del exitoso Tiny Desk, Ca7riel y Paco Amoroso vuelven a conquistar escenarios internacionales. Su gira por Estados Unidos los llevó a presentarse en el famoso Tonight Show with Jimmy Fallon, donde interpretaron "El día del amigo" y sorprendieron al público con su energía y estilo único.

El dúo argentino con una identidad musical propia, que fusiona géneros y rompe con lo convencional, hicieron su primera presentación en la televisión estadounidense desde su debut con "Baño María", y ahora con "Papota" consolidan un sonido incomparable.

Únicos.

La invitación a The Tonight Show llegó en un momento clave de su trayectoria. Con fechas confirmadas en ciudades como Nueva York, Washington y Miami, el tour marca un antes y un después en su carrera. La internacionalización es un paso natural después de la respuesta que han tenido en América Latina y Europa.

El escenario del late night show neoyorquino los recibió con una puesta en escena particular. Rodeados de pesas de gimnasio, con sus característicos atuendos de musculosos aceitados, llevaron su personaje al máximo. Cada detalle estuvo pensado para potenciar la experiencia visual y reforzar el concepto de su último EP, "Papota".

El público respondió con entusiasmo. La interpretación de "El día del amigo" logró conectar con la audiencia, especialmente en el coro pegajoso. El juego escénico entre ambos artistas hizo que la performance quedara en la memoria.

Mira la presentación histórica

Jimmy Fallon, visiblemente sorprendido, no dudó en felicitarlos en vivo. Su reacción espontánea y efusiva reflejó la sorpresa ante la propuesta del dúo. "Oh my God!", exclamó, mientras miraba sus imponentes músculos postizos. Un momento que sintetiza el impacto que lograron generar en el programa más visto de la televisión nocturna estadounidense.