Cuánto cobrará Wanda Nara por la serie de su vida en Netflix

Netflix comenzó como una empresa que solamente ofrecía un servicio de alquiler de DVD a través del correo postal. Hoy es la plataforma de streaming más popular del mundo y participa tanto en la producción de contenido audiovisual como también en la difusión mundial del material.

Pronto, sumará a su catálogo una serie sobre la vida de Wanda Nara. ¿De qué va y cuánto cobrará la mediática por el contenido? Marina Calabró habló sobre el tema en Lape Club Social.

Wanda Nara

“Estuve averiguando con la queridísima gente de Netflix y tengo algunos detalles importantes. Va a ser un documental que la empresa cerró con un empresario italiano, que ofició como intermediario entre Wanda y Netflix, por ahora va a ser una temporada de seis capítulos", detalló.

Y continuó: "Como es documental, me dicen que está especificado en el contrato que ella tiene la obligación de proveer el material que la empresa considere. Ella va a hacer de Wanda, es una suerte de real life con partes documentales y, quizás, también utilicen el recurso de la dramatización para algunos momentos que ya no sean posibles de presentar de manera documental. Por ahora no tiene fecha, pero tengo dos datos, el nombre y cuánto va a cobrar, en euros”.

Marina Calabró

“La serie se va a llamar, por lo menos es lo que figura en el contrato, ‘Wanda’, ahora la cifra exacta que va a cobrar Nara por seis capítulos de la primera temporada de su serie para Netflix es de quinientos mil euros. También hay opción de una segunda parte y, en ese caso, ya hay un plus estipulado de un cinco por ciento extra”, cerró.