Cuáles son las 10 mejores series de la historia según un ranking viral

En redes sociales comenzó a circular un ranking de las mejores series de la historia según las doce plataformas de crítica de cine más reconocidas. Esta lista generó bastante debate en las redes.

El listado, compartido primero a través de un foro de Reddit, está conformado a partir del puntaje que las series recibieron en IMDb, Rotten Tomatoes, Metacritic, FilmAffinity, entre otros sitios web de review de series y películas. La mayoría de los títulos son de origen estadounidense, aunque algunos son excepciones.

La lista de las series y sus puntajes

Breaking Bad (2008) con un puntaje de 9.3 entre todas las páginas.

Game of Thrones (2011) con un puntaje de 8.85

Chernobyl (2019) con un puntaje de 8.60

The Sopranos (1999) con un puntaje de 8.50

Band of Brothers (2001) con un puntaje de 8.48

The Wire (2002) con un puntaje de 8.47

Better Call Saul (2015) con un puntaje de 8.41

Stranger Things (2016) con un puntaje de 8.37

Sherlock (2010) con un puntaje de 8.32

Peaky Blinders (2013) con un puntaje de 8.22

No es un logro menor que la serie en el puesto 7, Better Call Saul, sea una precuela de la del puesto 1, Breaking Bad. Ambas fueron producidas por Vince Gilligan, por lo que cuenta con dos series propias y vinculadas en el top 10 de este ranking.

De todos modos, si bien todas estas series tienen grandes grupos de fanáticos, hubo varias críticas y no todos los usuarios de X estuvieron contentos con sus resultados. Por ejemplo, el famoso streamer “Coscu” comentó debajo del posteo: “Si no está Prison Break en el top 3, no sirve para nada ese ranking”.

Otros usuarios mencionaron la ausencia de series como The Walking Dead, The Mentalist y Dragon Ball Z. También se expresó que “no es serio que Stranger Things esté en el top 10”.